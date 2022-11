Sơn La: Bắt đối tượng mua bán trái phép ma túy

Công an tỉnh Sơn La bắt giữ thành công đối tượng Tráng Thị Sò về hành vi “Mua bán trái phép ma túy”.

Theo đó, vào khoảng 20 giờ 30' ngày 15/11 tại địa phận bản Pa Cốp, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ tổ công tác Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Đội phòng chống tội phạm về ma túy Công an huyện Vân Hồ, Công an xã Vân Hồ và Đội kiểm soát phòng ma túy Cục Hải quan Điện Biên đã phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng Tráng Thị Sò (SN1990) trú tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La) đang có hành vi "Mua bán trái phép ma túy", tang vật thu giữ khoảng 8000 viên MTTH, cùng một số tang vật khác.

Đối tượng Tráng Thị Sò cùng tang vật cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: ANTV Sơn La

Tại cơ quan Công an đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người không rõ tên tuổi, đang trong quá trình mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.