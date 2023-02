Công an Sơn La đã bóc gỡ nhiều chuyên án ma túy lớn, thu giữ hàng trăm kg ma túy góp phần yên ổn lòng dân, giữ vững bình yên "nơi cửa ngõ Tây Bắc".

Cuộc chiến chống ma túy ở vùng cao sơn la

Quyết liệt đấu tranh với phạm ma túy

Cuộc chiến với tội phạm ma túy tại Sơn La trong thời gian qua vẫn luôn là cuộc chiến đầy cam go và nguy hiểm, trước tình hình đó mỗi cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La không quản ngại khó khăn, gian khổ, đã bóc gỡ nhiều Chuyên án ma túy lớn, góp phần yên ổn lòng dân, giữ vững bình yên "nơi cửa ngõ Tây Bắc".



Là tỉnh vùng cao, biên giới có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh thuộc khu vực Tây Bắc của Tổ quốc. Tỉnh Sơn La có 274 km đường biên giới giáp với hai tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, nước bạn Lào. Tuyến biên giới của tỉnh trải dài qua 69 bản thuộc 6 huyện gồm: Mộc Châu, Yên Châu, Vân Hồ, Sông Mã, Sốp Cộp, Mai Sơn với một số tuyến đường giao thông và hàng trăm đường tiểu mạch, đường mòn dân sinh dọc tuyến. Cuộc chiến đấu chống tội phạm ma túy của lực lượng Công an trên địa bàn trọng điểm này chưa bao giờ ngơi nghỉ.

Sơn La với địa bàn rộng, địa hình phức tạp, có đường biên giới dài, chính vì vậy tôi phạm ma túy trên địa bàn vô cùng phức tạp. Ảnh: Trung Hiếu

Để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy luôn khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân trong mọi hành động và việc tự rèn luyện bản thân mỗi CBCS. Đồng thời rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm trong mọi công việc được giao, "cương quyết, không khéo" với tội phạm là những điều mà cán bộ, chiến sỹ được quán triệt và luôn ghi nhớ, thực hiện.

Theo Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Sơn La: Các đối tượng phạm tội về ma túy đều là những kẻ rất tinh vi, xảo quyệt, liều lĩnh, chúng chuẩn bị vũ khí nóng để sẵn sàng tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đặc thù là địa bàn biên giới, lực lượng đánh án phải hoạt động trong điều kiện vô cùng khó khăn, vất vả trong khoảng thời gian dài. Để khám phá thành công các chuyên án, các vụ án về tội phạm ma túy đòi hỏi các lực lượng đánh án phải mưu trí, không ngại khó, ngại khổ.

Từ năm 2015 đến nay, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Sơn La đã chủ trì bắt giữ 382 vụ, 617 đối tượng. Ảnh: Trung Hiếu

Thực tế cho thấy, phong trào thi đua học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND ở Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã được nhiều kết quả quan trọng. Không chỉ dừng lại ở nhận thức mà đã chuyển thành hành động, được cụ thể vào các mặt công tác, chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự…

Trung tá Nguyễn Ngọc Bình, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy cho biết: Việc triển khai thực hiện 6 điều bác Hồ dạy trong những năm gần đây, CBCS Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh đã có sự chuyển biến rõ rệt từ nhận thức đến hành động. Đồng thời thực hiện tốt công tác dân vận góp sức trong công tác đấu tranh tội phạm, chung tay góp sức giúp lực lượng Công an trong công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy, vì bản làng bình yên không còn "cái chết trắng".

Tội phạm ma túy ngày càng manh động với những vũ khí nóng, sẵn sàng tấn công lại lực lượng chức năng nhằm tẩu thoát. Ảnh: Trung Hiếu

Bắt giữ hàng trăm vụ án liên quan đến ma túy

Kết quả từ năm 2015 đến nay, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Sơn La đã chủ trì bắt giữ 382 vụ, 617 đối tượng. Tang vật thu giữ 338,33 kg hêrôin, 69,78 kg thuốc phiện, 870.926 viên ma tuý tổng hợp, 13,8 kg ma túy đá,69 khẩu súng các loại, 7268 viên đạn, 19 quả lựu đạn, hơn 4,27 tỷ đồng cùng nhiều tang vật khác.

Trong đó, đã phối hợp hiệp đồng với các lực lượng chức năng khác phá thành công nhiều Chuyên án lớn, điển hình như: Phương án 279, Chuyên án 279 – LL đấu tranh với toán, nhóm vận chuyển ma túy có vũ trang qua biên giới; Chuyên án 18TN, 19TN đấu tranh triệt phá với nhóm đối tượng có nhiều quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, trong đó, có đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận. Năm 2023, đơn vị đã chủ trì đã tham mưu với Tỉnh ban hành Đề án về "Chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma túy, giai đoạn 2023- 2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Tang vật và các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trung Hiếu

Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Sơn La khẳng định: 6 điều Bác Hồ dạy là kim chỉ nam cho mọi hành động, định hướng cho mỗi CBCS những nguyên tắc hành động, rèn luyện phẩm chất, năng lực, phương pháp công tác, vượt qua những khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Qua thực tiễn công tác và đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, đã có nhiều lượt tập thể, cá nhân được Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh ghi nhận biểu dương, khen thưởng.

Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Sơn La triển khai các phương án đấu tranh với tội phạm ma túy. Ảnh: Trung Hiếu

Để hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh sẽ thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho mỗi CBCS trong đơn vị; giáo dục đạo đức, lối sống, ứng xử có văn hóa; giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong; tuân thủ kỷ luật, ý thức chấp hành mệnh lệnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; bản thân mỗi CBCS thực hiện nghiêm túc việc học tập và rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, luôn giữ vững lập trường, ý chí chiến đấu kiên định, cảnh giác và mưu trí, dũng cảm; tận tụy, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.