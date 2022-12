Sơn La: Tăng cường trấn áp tội phạm ma túy dịp cuối năm

Trong đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão, Công an huyện Phù Yên (Sơn La) đã liên tiếp triệt phá nhiều vụ án ma túy.

Vất vả để "tóm gọn" các đối tượng liên quan đến ma túy

Phù Yên là huyện giáp ranh với tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình. Trước siêu lợi nhuận từ việc mua bán trái phép chất ma túy, các đối tượng vẫn ráo riết hoạt động với những thủ đoạn hết sức tinh vi. Việc mua bán và giao nhận ma túy được thực hiện hầu hết ở trong rừng hoặc vùng sông nước để thuận tiện cho việc tẩu thoát cũng như tiêu hủy tang vật. Các đối tượng thông qua các mối quan hệ gia đình, dòng tộc đã câu kết với các đối tượng ở địa bàn biên giới huyện Mộc Châu (giáp với Lào), sau đó tìm cách đưa ma túy vào sâu trong nội địa để tiêu thụ, mọi hoạt động đều theo một vòng khép kín.

Các ddooid tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại cơ quan công an. Ảnh: ANTV Sơn La

Điển hình, Hồi 22 giờ 15 phút ngày 19/12 tại Tiểu khu 1, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên (Sơn La). Đội CSĐTTP về KT-MT huyện Phù Yên phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lò Kiều Hưng (SN2001), nơi thường trú: Bản Nà Lè, xã Tường Phù, huyện Phù Yên về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy". Vật chứng thu giữ: 1,051 gam chất nghi ma tuý Heroine, tiền NHNN Việt Nam 80.000đ, 01 điện thoại di động.

Mở rộng điều tra, cùng ngày Cơ quan CSĐT công an huyện Phù Yên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thơm (SN1982), nơi thường trú: Thôn Yên Lãng, xã Yên Trung, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma tuý". Vật chứng thu giữ: 15 túi cục bột màu trắng nghi là ma tuý HRI (chưa cân tịnh); 05 viên nén màu hồng nghi là ma tuý tổng hợp (chưa cân tịnh); tiền NHNN Việt Nam 1.000.000đ.

Để đấu tranh thành công vụ án này, lực lượng đánh án vô cùng vất vả để "tóm gọn" đối tượng, Đại úy Lường Văn Châu, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế - Ma túy cho biết: CBCS trong đơn vị cũng mất rất nhiều thời gian để theo dõi, các đối tượng không phải người ở địa bàn, do vậy việc theo dõi di biến động cũng mất rất nhiều thời gian. Ngoài ra, đây là các đối tượng rất manh động, anh em đánh án phải hết sức kín kẽ và chớp thời cơ đúng thời điểm…

Đối tượng Nguyễn Thị Thơm và tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: ANTV Sơn La

Liên tiếp phá án liên quan đến ma túy

Ngoài việc đấu tranh thành công với đối tượng Lò Kiều Hưng và Nguyễn Kiều Hưng, trong 3 ngày liên tiếp 14, 15, 16/12 Công an huyện Phù Yên cũng đã bắt liên tiếp 03 vụ án về ma túy, tạm giữ 05 đối tượng liên quan đến ma túy: Hồi 14 giờ 20 phút ngày 14/12 đơn vị đã phát hiện bắt quả tang 02 đối tượng gồm Đinh Văn Tư (SN1989), nơi cư trú bản Tường Lang, xã Mường Lang huyện Phù Yên; Đinh Văn Cường (SN 1995), trú tại bản Ban, xã Huy Thượng, huyện Phù Yên về hành vi Cất giấu trái phép chất ma túy tại bản Nà Xá, xã Quang Huy, huyện Phù Yên;



Hồi 11 giờ 00 phút ngày 15/12 Công an thị trấn Phù Yên chủ trì, phối hợp Đội CSĐTTP về kinh tế, ma túy Công an huyện Phù Yên phát hiện, bắt quả tang đối tượng Triệu Tiến Dũng (SN1976) trú tại tiểu khu 5, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên về hành vi "Cất giấu trái phép chất ma túy". Mở rộng điều tra Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Yên Ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Quốc Huy (SN 1983), nơi cư trú tại TK7 thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên (Sơn La), là đồng phạm của Triệu Tiến Dũng. Đáng chú ý Triệu Tiến Dũng là giáo viên, đang công tác tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Mường Do, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La;

Hồi 11 giờ 15 phút ngày 16/12/2022 Đội CSĐTTP về kinh tế, ma túy Công an huyện Phù Yên phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lò Ngọc Hoài (SN1998), nơi cư trú Xóm 3, thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh (Hà Nội) về hành vi "Cất giấu trái phép chất ma túy" tại tiểu khu 5 thị trấn Phù Yên (Sơn La).

Công an huyện Phù Yên (Sơn La) Liên tiếp bắt giữ các đối tượng liên quan đến ma túy. Ảnh: ANTV Sơn La

Trong thời gian tới, lực lượng Công an huyện Phù Yên sẽ tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch công tác phòng chống tội phạm ma túy của tỉnh, của huyện, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống ma túy; tăng cường công tác nắm tình hình hoạt động của tội phạm ma túy ở địa bàn giáp ranh để đấu tranh ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu vào địa bàn. Trung tá Trần Hùng Mạnh, Phó Trưởng Công an huyện Phù Yên thông tin thêm.