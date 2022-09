Sơn La bắt nữ giám đốc lừa đảo hơn 11 tỷ đồng

Công an tỉnh Sơn La quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nữ giám đốc về hành vi lừa đảo...

Theo thông tin từ công an tỉnh Sơn La, ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra ( PC03) Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hà, sinh năm 1980, trú tại tổ 13, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Sơn La nhận được đơn tố giác của ông Lương Như Thanh – Giám đốc công ty TNHH Thành Công – Biên Hòa tố giác bà Trần Thị Hà, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại nông nghiệp hữu cơ Tây Bắc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của đối tượng là thông qua việc đưa ra những thông tin gian dối và Cung cấp giấy CO giả để chiếm đoạt số tiền 11 tỷ 580 triệu đồng. Số tiền trên, Hà đã sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Trần Thu Hà từng có tiền án lừa đảo

Trước đó, ngày 24/1/2022 Trần Thị Hà bị Tòa án nhân dân huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La xét xử tuyên phạt 3 năm tù cho hưởng án treo cũng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Ngày 1/6/2022 bị Tòa án nhân dân thành phố Sơn La xét xử phạt tiền 30 triệu đồng về tội Sử dụng giấy tờ giả của Cơ quan tổ chức.

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở đối tượng Trần Thị Hà. Ảnh: ANTV Sơn La

Những ai có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến hành vi lừa đảo của đối tượng Trần Thị Hà thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La ( Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế) theo số điện thoại 0912.351.352.