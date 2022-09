Lào Cai: Bắt nhiều vụ án mua bán, tàng trữ trái phép ma túy

Từ ngày 17 - 22/9, Công an huyện Văn Bàn (Lào Cai) liên tiếp phát hiện, bắt quả tang 3 vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tạm giữ 5 đối tượng.

Cụ thể, khoảng 11h40p ngày 17/9, Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Văn Bàn (Lào Cai) phối hợp với Công an xã Thẳm Dương bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Chu Thị Cải (SN 1976, HKTT thôn Bản Bô, xã Thẳm Dương) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ là 1 gói heroin có khối lượng 7,49 gam. Mở rộng điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Văn Bàn bắt giữ thêm 2 đối tượng là Vương Thị Uyên (SN 1974) và Lương Quốc Khánh (SN 1996) đều trú tại xã Minh Lương.

Các đối tượng Chu Thị Cải, Lương Quốc Khánh và Vương Thị Uyên. (Ảnh: Lào Cai TV)

Tiếp đó, khoảng 8h20', ngày 21/9, Công an xã Nậm Chày đã tiến hành bắt quả tang đối tượng Giàng Thị Lau (SN 1983, HKTT tại thôn Lán Bò, xã Nậm Chày) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 56 gói heroin có tổng khối lượng 10,93 gam

Đối tượng Giàng Thị Lau và Lục Thị Tiên. (Ảnh: Lào Cai TV)

Khoảng 8h40p ngày 22/9, qua quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, Công an xã Minh Lương, huyện Văn Bàn đã phát hiện, bắt quả tang Lục Thị Tiên (SN 1981, HKTT tại thôn 2 Minh Thượng, xã Minh Lương) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 67 gói ma túy và 112 viên hồng phiến.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Văn Bàn đã tiến hành tạm giữ các đối tượng cùng tang vật có liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.