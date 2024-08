Sáng nay (8/8), Công ty Cổ phần Cao-su Điện Biên long trọng tổ chức Ngày hội phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Đây là đơn vị được tỉnh Điện Biên chọn tổ chức điểm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm nay (ngày 19/8).

Dự và chỉ đạo Ngày hội có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an), lãnh đạo Công an tỉnh cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động Công ty Cổ phần Cao-su Điện Biên.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Bộ Công an tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại cơ sở. Ảnh: Thanh Tùng

Phát biểu tại Ngày hội, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Bộ Công an, khẳng định: Công ty Cổ phần Cao-su Điện Biên là một trong những đơn vị nhiều năm giữ ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh cao-su ở các tỉnh miền núi Tây Bắc và là một trong những điểm sáng trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Cùng với việc thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, trong nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Cao-su Điện Biên luôn coi trọng thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" bằng việc bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, công nhân, người lao động; phối hợp cơ quan chức năng tổ chức huấn luyện định kỳ cho lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng bảo vệ kĩ thuật vườn cây với tổng số 12.000 lượt người tham gia.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tặng Giấy khen cho tập thể có nhiều đóng góp trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Ảnh: Thanh Tùng

Đặc biệt mô hình "Ban an ninh trật tự" được Công ty thành lập từ năm 2020 đến nay đã thu hút 144 thành viên, chia thành 17 tổ bảo vệ an ninh trật tự có nhiều đóng góp quan trọng, tích cực trong công tác vận động, hướng dẫn cán bộ, công nhân viên, người lao động công ty thực hiện nghĩa vụ bảo vệ an ninh trậ tự và hỗ trợ công an địa phương trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an toàn cho các vườn cây cao-su, kho bãi, trụ sở các nông trường… Hoạt động của mô hình "Ban an ninh, trật tự" và hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong Công ty đã góp phần tạo ổn định vững chắc để Công ty mở rộng sản xuất, tăng năng suất, hiệu quả kinh doanh, góp phần quan trọng đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho công nhân, người lao động; đồng thời đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của tỉnh Điện Biên.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã trao 40 phần quà tặng các tập thể, cá nhân và các cháu học sinh là con em cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Cao-su Điện Biên. Ảnh: Thanh Tùng

Ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân trong thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tại Ngày hội, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam tặng Bằng khen cho 14 tập thể, cá nhân; Công an tỉnh Điện Biên tặng Giấy khen cho 4 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại cơ sở.

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" Trung ương; tỉnh Điện Biên và Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã trao 40 phần quà tặng các tập thể, cá nhân và các cháu học sinh là con em cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Cao-su Điện Biên.