Y, bác sĩ Bệnh viện Trung tâm Y tế Nậm Pồ hiến máu cứu sản phụ nguy kịch

Tiếp nhận một sản phụ nguy kịch do mất máu do rau bong non, thai nhi 7 tháng chết lưu mà nguồn máu dự trữ tại Bệnh viện không còn, ngay lập tức 8 y, bác sĩ thuộc Bệnh viện Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ đã tình nguyện hiến máu; cứu bệnh nhân S. qua cơn nguy kịch.

Thanh Tùng