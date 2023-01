Sôi động phong trào thể thao ở vùng cao Sơn La ngày xuân

Trong không khí vui Tết đón xuân Quý Mão, chúng tôi lên xã vùng cao Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La) được trải nghiệm phong trào thể dục, thể thao quần chúng

Clip: Một trận giao hữu bóng đá ngày Tết giữa đội Fc. bản Co Mạ - Fc. Po Mậu (xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, Sơn La).

Thể thao gắn kết người dân vùng cao Sơn La thêm gần nhau hơn

Nếu có dịp lên các xã vùng cao của huyện Thuận Châu nói chung và xã Co Mạ nói riêng, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân luyện tập, thi đấu thể thao, đặc biệt là vào những ngày Tết, đây là điều hiếm thấy so với cách đây khoảng chục năm trở về trước.

Trận giao hữu bóng đá ngày Tết giữa đội Fc. bản Co Mạ - Fc. Po Mậu (xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, Sơn La). Ảnh: Mùa Xuân.

Chúng tôi là một trong những người may mắn chứng kiến trận giao hữu đỉnh cao giữa 3 đội bóng bản Po Mậu, Huổi Dên và bản Co Mạ tại sân bóng đá Huổi Dên. Cùng với trái bóng tròn lăn trên sân đất là 2 khung thành được người dân dựng bằng những cây tre có sẵn của địa phương.

Mộc mạc, đơn sơ, giữa cái nắng xuân mát dịu kèm theo những cơn gió và bụi bay cùng trái bóng với những pha bóng gay gấn, hay đẹp mắt được các cầu thủ thể hiện. Đội thì mặc áo, đội cởi trần để dễ nhận biết giữa các cầu thủ. Chúng tôi thực sự ấn tượng không chỉ về mặt sân cũng như địa hình phức tạp, các cầu thể vừa đá bóng vừa phải nhặt bóng ngoài bụi cây khi bóng bay ra ngoài mà ấn tượng bởi tinh thần thi đấu, lòng nhiệt huyết của các cầu thủ là người đồng bào dân tộc Mông nơi đây.

Những cầu thủ nghiệp dư vùng cao Sơn La đã cống hiến những pha bóng hay, đẹp mắt trong ngày xuân năm mới 2023. Ảnh: Mùa Xuân.

Anh Và Vả Hờ, bản Co Mạ, xã Co Mạ chia sẻ: Ngày Tết ai cũng có thời gian rảnh nên đội bóng trong bản chúng tôi đã tổ chức đi giao lưu môn bóng đá ở các bản Huổi Dên, Po Mậu, chúng tôi vui lắm. Môn thể thao này, không chỉ giúp tôi rèn luyện sức khỏe để lao động sản xuất tốt hơn mà còn góp phần giúp cho chúng tôi được giao lưu học hỏi kinh nghiệm, thắm tình đoàn kết giữa các bản với nhau.

Cột gôn được làm từ thân những cây tre có sẵn ở vùng cao Sơn La. Ảnh: Mùa Xuân.

Anh Vừ A Chá, bản Po Mậu, xã Co Mạ, tâm sự: Hôm qua (mùng 2 Tết), tại sân bóng đá của bản Huổi Dên, đội bóng đá trong bản chúng tôi đã được giao lưu với các đội ở các bản trong và ngoài xã. Vào những ngày lễ, Tết chúng tôi thường hay tổ chức giao lưu như thế này, vui lắm.

Mặc dù sân bãi cho người dân vùng cao Sơn La tập luyện thể thao còn hạn chế nhưng bằng tinh thần nhiệt huyết, đam mê mọi người dân vẫn tích cực tham gia luyện tập thể dục thể thao. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Vàng A Mai, Trưởng bản Co Mạ, xã Co Mạ, cho biết: Bản Co Mạ hiện có một đội bóng, với hơn 20 cầu thủ không chuyên. Chúng tôi thường chia thành 2 đội tập luyện với nhau vào mỗi buổi chiều hàng ngày, nhất là thời gian nông nhàn. Còn những ngày Tết như thế này chúng tôi cũng thường đi giao lưu với các đội bạn ở bản Láo Hả, Huổi Dên, Po Mậu… Kết quả các trận giao lưu đội chúng tôi đều giành kết quả rất tốt, nhờ vậy đã tạo sự gắn kết, giao lưu, học hỏi giữa các cầu thủ trong đội và đội bạn.

Phong trào thể thao ở vùng cao Sơn La đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ

Những năm qua, để phong trào thể dục, thể thao tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân, xã Co Mạ đã chỉ đạo lồng ghép thực hiện phong trào thể dục, thể thao gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Hằng năm, các giải phong trào thể thao do xã tổ chức thu hút đông đảo nhân dân tham gia, đặc biệt là vào các dịp lễ, tết trong năm. Các hoạt động thi đấu thể thao không chỉ giúp thanh thiếu niên giữa các bản trong xã được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau mà qua đó còn tránh xa các tệ nạn xã hội, xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Đồng thời, từ các giải đấu, xã tuyển chọn một số vận động viên có năng khiếu để tham gia các giải thể thao do huyện tổ chức...

Phong trào thể dục, thể thao ở vùng cao huyện Thuận Châu (Sơn La) đã và đang tạo thành sức lan tỏa đối với người dân. Ảnh: Mùa Xuân.

Ngoài làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân hiểu về ý nghĩa của phong trào thể dục, thể thao, xã Co Mạ còn khuyến khích các bản đầu tư xây dựng sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông... phù hợp với điều kiện địa hình thực tế của bản để tạo sân chơi lành mạnh cho người dân. Nhờ đó, nhiều sân bóng đá ở các bản, như: Co Mạ, Láo Hả, Pha Khuông, Nong Vai, Chả Lạy B, Huổi Dên... được người dân tự đóng góp tiền san ủi mặt bằng.

Mặc dù chỉ là những sân đất, tiêu chuẩn, kích thước còn hạn chế, song cơ bản đã đáp ứng nhu cầu tập luyện của người dân vùng cao. Đến nay, nhiều bản trên địa bàn xã đã có sân thể thao; ở các bản, đơn vị, trường học đều có đội thể thao.

Co Mạ là một xã vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn; cơ sở vật chất thiếu thốn, sân bãi chơi thể thao chưa đạt chuẩn. Tuy vậy nhưng phong trào thể dục, thể thao nơi đây đã thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện, giao lưu học hỏi... Ngoài những môn thể thao bóng đá, bóng truyền, vào ngày Tết đồng bào vùng cao nơi đây còn tổ chức các môn thể thao truyền thống dân tộc như: Tu lu, đẩy gậy, ném pa pao, tung còn, kéo co, bắn nỏ thu hút đông đảo bà con nhân dân tham gia và cổ vũ.