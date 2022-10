Sĩ quan Công an yêu nghề, nhiệt huyết với công việc

Thiếu tá Phùng Công Minh – Đội trưởng Đội CSGT số 1, Công an tỉnh Sơn La không thể nhớ hết những lần cùng đồng đội bắt giữ thành công đối tượng phạm tội...

Người Chiến sỹ Công an không lơ là, bỏ sót để lọt tội phạm

16 năm mang trên mình sắc phục Cảnh sát giao thông, đến tận bây giờ Thiếu tá Phùng Công Minh – Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1 (CSGT), Công an tỉnh Sơn La ngoài nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trên tuyến đường QL6, đoạn qua huyện Vân Hồ nơi được coi là "cửa ngõ Tây Bắc" thì anh cũng không thể nhớ hết anh cùng đồng đội đã bắt giữ thành công bao nhiêu vụ án lớn, nhỏ về TTATXH, đặc biệt là các đối tượng phạm tội về ma túy.

Chặng đường 16 năm nơi miền biên viễn Tây Bắc đã hun đúc bản lĩnh một người chiến sỹ Công an như ngày hôm nay. Chặng đường ấy có những niềm vui, nỗi buồn và cũng có đôi lúc trở thành động lực trong những khoảnh khắc hụt hẫng.

Thiếu tá Phùng Công Minh , Đội trưởng Đội CSGT số 1, Công an tỉnh Sơn La, Ảnh: ANTV Sơn La

Anh kể, ngày mới ra trường, được phân về Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La công tác, ngày đó có một điều duy nhất mà bản thân anh có được duy nhất là nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhưng lại thiếu đi kinh nghiệm, mà làm lĩnh vực Cảnh sát giao thông thì ngoài năng lực về chuyên môn nghiệp vụ phải vững thì đòi hỏi rất nhiều những kỹ năng mềm. Đối tượng hàng ngày anh tiếp xúc là nhân dân vùng cao, bà con dân tộc thiểu số, một số còn chưa hiểu hết những kiến thức Pháp luật khi tham gia giao thông, do vậy nói làm sao nhân dân hiểu và tuân thủ đúng Pháp luật thì không phải điều đơn giản.

Trong 16 năm gắn bó với "màu áo của nắng" cũng có nhiều vụ án lớn mà đến giờ Thiếu tá Minh và đồng đội vẫn nhớ như in. Năm 2020, nhận thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng đề nghị hỗ trợ truy tìm và bắt giữ đối tượng liên quan vụ vận chuyển ma túy lớn đang trên đường bỏ trốn về Điện Biên. Kể lại vụ việc, Thiếu tá Minh cho biết, ngày hôm đó mọi thông tin nhận dạng về đối tượng mà anh và các đồng đội nắm được chỉ vỏn vẹn vài dòng: Đối tượng là người dân tộc Mông, dáng nhỏ, mặc quần áo tối màu... Chỉ với những miêu tả một cách "sơ sài" như trên thì quả thực là một bài toán khó của anh cũng như anh em làm nhiệm vụ tại điểm chốt.

Gần một ngày kiểm soát từng phương tiện xe khách di chuyển từ các tỉnh miền xuôi lên hướng Sơn La, với hàng ngàn lượt xe các loại di chuyển qua tuyến đường này. Trong cái gió, cái rét thấu xương miền sơn cước, anh em làm nhiệm vụ vẫn động viên nhau cố gắng; đôi môi run, hàm răng lập cập vang lên thành tiếng vì quá rét, đôi bàn tay ửng đỏ vì cước nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của tên tội phạm như miêu tả. Gần hết một ngày, bài toán vạch ra tưởng chừng đi vào ngõ cụt; trời bắt đầu tối, sương giăng kín lối, mặt đường trơn như ai đổ dầu lên mặt, tổ công tác của Đội CSGT số 1 và các lực lượng khác vẫn thay phiên nhau kiên trì bám trụ trên đường.

Thiếu tá Phùng Công Minh cùng đồng đội triển khai phương án kiểm soát phương tiện trên tuyến đường QL6 (đoạn qua huyện Vân Hồ). ANTV Sơn La

21h45, thời khắc mà Thiếu tá Minh cho rằng đó là "định mệnh" cũng đã tới, xe chở khách tuyến Điện Biện – Hà Nội mang BKS 27B-000.88 từ từ tiến đến. Dù đã khuya nhưng CBCS vẫn tiến hành kiểm soát kỹ từng hành khách để chắc chắn không bỏ lọt đối tượng. Khi đến cuối xe, phát hiện một người đàn ông dáng người thấp, mặc quần áo tối màu và có biểu hiện bất thường, không muốn cho lực lượng công an thấy mặt và kiểm tra hành lý. Linh tính có thể đây là đối tượng cần tìm, tổ công tác tiến đến kiểm tra kỹ và mời người đàn ông này về trụ sở làm việc. Tại trụ sở công an, đối tượng khai nhận tên là Giàng A Chìa (26 tuổi) trú tại bản Huổi Hạ, xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, liên quan đến vụ vận chuyển 2 bánh heroin, 1,8 kg ketamin và 6.000 viên ma túy tổng hợp mà Công an thành phố Hải Phòng đang lập chuyên án đấu tranh.

Thiếu tá Minh cho biết: Với các đối tượng vận chuyển ma túy bằng xe khách thì việc tìm kiếm rất khó khăn vì mỗi ngày lượng xe lưu thông trên QL6 lên đến vài ngàn lượt, đủ các loại xe qua tuyến đường này, do vậy công tác rà soát, kiểm tra rất vất vả; lượng khách của mỗi xe cũng rất đông, do vậy nếu lơ là, bỏ sót, khi muốn kiểm tra người và hành lý mà không kỹ rất dễ để lọt tội phạm.

Đội CSGT số 1, Công an tỉnh Sơn La bắt giữ thành công đối tượng Giàng A Chìa (năm 2020). ANTV Sơn La

Tấm gương thắp lên lòng nhiệt huyết của người Chiến sỹ Công an

Đối với thế hệ cán bộ chiến sỹ Cảnh sát giao thông, những người đồng đội gắn bó nhiều năm với Thiếu tá Minh như Đại úy Đặng Anh Tuấn, Đội CSGT số 1, câu chuyện về Thiếu tá Minh, những thành tích của anh thật đáng ngưỡng mộ, thắp lên lòng nhiệt huyết, khát khao cống hiến. "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền" – Đại úy Tuấn chia sẻ thêm.

Nói về những thành tích đạt được trong công tác, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông, Thiếu tá Minh chia sẻ: Công tác của Cảnh sát giao thông có những đặc thù riêng và không kém phần khó khăn, nguy hiểm. Thực tế, có rất nhiều trường hợp vi phạm pháp luật về TTATGT nhưng lại tìm mọi cách trốn tránh, gây áp lực đối với CSGT, thậm chí còn có những lời đồn thổi sai sự thật, dị nghị về CSGT, mất lòng tin của Nhân dân đối với lực lượng. Vì vậy, quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, bản thân tôi luôn chú trọng lồng ghép công tác tuyên truyền luật giao thông, kết hợp tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, lên án hành vi cố ý vi phạm, ứng xử thiếu văn hóa khi tham gia giao thông.