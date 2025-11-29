Sản phẩm OCOP Tuyên Quang và danh trà Shan tuyết "hội tụ" tại Lễ hội hoa Tam giác mạch

Sự kiện do Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang phối hợp với UBND phường Hà Giang 1, phường Hà Giang 2 tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XI và chào đón các danh hiệu du lịch năm 2025.

Các đại biểu dự lễ khai mạc "Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu và Không gian thưởng trà Shan tuyết". Ảnh: Thiên Long.

Đây được xem là bước đi chiến lược trong việc liên kết vùng, đưa nông sản đặc hữu tiếp cận gần hơn với dòng khách du lịch đến với Cao nguyên đá.

"Cú hích" cho nông sản miền núi vươn xa

Tham dự lễ khai mạc có ông Phan Huy Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang và các sở, ngành bấm nút khai trương không gian OCOP tại Quảng trường 26/3, phường Hà Giang 1. Ảnh: Thiên Long.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Hoàng Anh Cương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh vai trò trọng yếu của công tác xúc tiến thương mại trong bối cảnh mới.

"Những năm qua, ngành Công thương Tuyên Quang luôn nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất trong công tác khuyến công, xây dựng thương hiệu. Hiện nay, toàn tỉnh đã có 450 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao trở lên, cùng nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được tôn vinh cấp khu vực và quốc gia", Giám đốc Sở Công Thương khẳng định.

Ông Phan Huy Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cùng các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu. Ảnh: Thiên Long.

Việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP không chỉ giúp lan tỏa giá trị văn hóa, kinh tế đặc trưng mà còn mở ra cơ hội tiêu thụ bền vững, từ đó trực tiếp nâng cao thu nhập và đời sống cho bà con nông dân, đồng bào các dân tộc.

Điểm nhấn kiến trúc, kết nối du lịch và tiêu thụ nông sản

Khác với các gian hàng thương mại thông thường, không gian trưng bày lần này gây ấn tượng nhờ thiết kế mô phỏng kiến trúc nhà trình tường – nét văn hóa cư trú độc đáo của đồng bào dân tộc Mông.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang thưởng trà tại không gian thưởng trà Shan tuyết. Ảnh: Thiên Long.

Với quy mô 24 gian hàng, sự kiện là nơi hội tụ những sản phẩm tinh túy nhất của nông nghiệp miền núi phía Bắc. Tâm điểm của không gian là khu vực thưởng trà Shan tuyết – "vàng xanh" của núi rừng.

Tại đây, du khách không chỉ được nếm thử hương vị chát ngọt hậu đặc trưng của những búp trà cổ thụ ngậm sương, mà còn được nghe câu chuyện về quy trình chế biến kỳ công của nông dân.

Du khách nước ngoài tham gia trải nghiệm tại Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và Không gian thưởng trà Shan tuyết. Ảnh: Thiên Long.

Diễn ra trong 3 ngày (từ 28 – 30/11), sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành điểm dừng chân hấp dẫn, làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách khi đến thăm Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Đây là dịp quan trọng để các chủ thể OCOP, doanh nghiệp và hợp tác xã kết nối trực tiếp với người tiêu dùng, lắng nghe thị hiếu khách hàng để hoàn thiện sản phẩm.

Ngay sau nghi thức khai mạc, lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo du khách và người dân địa phương đã tham quan các gian hàng, trực tiếp trải nghiệm không gian văn hóa trà đầy tinh tế.