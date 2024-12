Sản lượng cao su toàn cầu vẫn thiếu hụt, giá cao su đi lên

Mặc dù tăng trưởng sản xuất cao su cao hơn so với tăng trưởng tiêu thụ nhưng với dự báo mới nhất hiện nay, sản lượng cao su toàn cầu vẫn thiếu hụt khoảng 841.000 tấn so với tiêu dùng.

Đồng Yên giảm giá khiến các tài sản định giá bằng đồng tiền này trở nên phải chăng hơn với các khách hàng nước ngoài.

Đồng yên Nhật đã giảm 4,7% so với đồng USD xuống ở 157,19 JPY đổi 1 USD, mức thấp nhất trong 5 tháng. Chỉ số Nikkei .N225 của Nhật Bản giảm 0,37%.

Hợp đồng cao su giao kỳ hạn tháng 5/2025 JRUc6 trên sàn giao dịch Osaka (OSE) mở cửa tăng 3,5 JPY, tương đương 0,96% lên mức 367,5 JPY (2,34 USD)/kg; giá đóng cửa tăng 2,5 JPY, tương đương 0,69%, chốt ở 366,5 JPY (2,33 USD)/kg.

Hợp đồng cao su giao kỳ hạn tháng 5/2025 SNRv1 trên sàn giao dịch Thượng Hải mở cửa tăng 70 CNY, tương đương 0,4% chốt mức 17.550 CNY (2.404,57 USD)/tấn; giá đóng cửa tăng 145 CNY, tương đương 0,83% chốt mức 17.625 CNY (2.414,78 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 1/2025 STFc1 trên sàn SICOM Singapore mở cửa giao dịch ở mức 187,5 US cent/kg, tăng 0,4%; đóng cửa ở mức 189,3 cent/kg, tăng 1,3%.

Năm 2024, sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu được ANRPC dự báo tăng 4,5% so với năm 2023 lên 14,539 triệu tấn. Trong đó, Thái Lan giảm 0,4%, Indonesia tăng 12,3%, Trung Quốc tăng 4,1%, Ấn Độ tăng 6%, Việt Nam giảm 2%, Malaysia tăng 0,6%, Sri Lanka tăng 21,9%, các nước khác tăng 11,6%.

Trong khi đó, tiêu thụ cao su tự nhiên toàn cầu dự kiến sẽ tăng 1,4% so với năm 2023, lên 15,38 triệu tấn trong năm 2024. Trong đó, Trung Quốc tăng 3,1%, Ấn Độ tăng 3%, Thái Lan tăng 1,1%, Indonesia giảm 18,9%, Malaysia giảm 17,2%, Việt Nam tăng 0,5%, Sri Lanka tăng 41,3%, các nước khác tăng 1,5%.

Mặc dù tăng trưởng sản xuất cao hơn so với tăng trưởng tiêu thụ nhưng với dự báo này sản lượng toàn cầu vẫn thiếu hụt khoảng 841.000 tấn so với tiêu dùng.

Hoạt động khai thác cao su đã dừng lại ở các vùng sản xuất Vân Nam và Hải Nam của Trung Quốc. Toyota Motor 7203.T đã quyết định xây dựng một nhà máy mới để sản xuất xe điện tại Trung Quốc. Sản xuất ô tô có thể ảnh hưởng đến thị trường cao su vì nó liên quan đến việc sử dụng lốp xe làm từ cao su.

Trong tháng 11, thị trường xe du lịch Trung Quốc có kết quả sản xuất và tiêu thụ tốt, nhưng thị trường xe thương mại vẫn ảm đạm.

Dữ liệu cho thấy, doanh số bán ô tô tại Trung Quốc đạt 3,316 triệu chiếc trong tháng vừa qua, tăng 11,65% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh số bán xe du lịch đạt 3 triệu chiếc, tăng 15,23% so với cùng kỳ, còn doanh số bán xe thương mại chỉ đạt 315.000 chiếc, giảm 18,9% so với cùng kỳ.

Trong nước, từ đầu tháng 12/2024 đến nay, giá mủ cao su nguyên liệu tại các tỉnh, thành phố tăng so với cuối tháng trước. Tại các công ty cao su, hiện giá thu mua mủ cao su nguyên liệu duy trì quanh mức 425-465 đồng/TSC.

Trong đó, Công ty Cao su Phú Riềng báo giá thu mua mủ nước ở mức 465 đồng/TSC và giá thu mua mủ tạp ở mức 425 đồng/TSC, tăng 10 đồng/TSC so với cuối tháng trước. Trong khi đó, Công ty Cao su Bà Rịa thông báo giá thu mua ở mức 444-454 đồng/TSC, tăng 12 đồng/TSC so với cuối tháng trước. Công ty Cao su Mang Yang báo giá thu mua ở mức 438-441 đồng/TSC, ổn định so với cuối tháng 11/2024.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 11/2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 230,57 nghìn tấn, với trị giá 441,26 triệu USD, tăng 2,5% về lượng và tăng 2,9% về trị giá so với tháng 10/2024; So với tháng 11/2023 giảm 9% về lượng, nhưng tăng 26,6% về trị giá. Lũy kế 11 tháng năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 1,77 triệu tấn, trị giá trên 2,96 tỷ USD, giảm 5,4% về lượng, nhưng tăng 17,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Về giá xuất khẩu: Giá xuất khẩu cao su tiếp tục tăng mạnh. Tháng 11/2024, giá bình quân cao su xuất khẩu đạt 1.914 USD/tấn, tăng 0,3% so với tháng 10/2024 và tăng 39,1% so với tháng 11/2023. Lũy kế 11 tháng năm 2024, giá bình quân cao su xuất khẩu đạt 1.674 USD/tấn, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Tháng 11/2024, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 83,93% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, đạt 193,52 nghìn tấn, trị giá 368,74 triệu USD, tăng 11,1% về lượng và tăng 11% về trị giá so với tháng 10/2024; So với tháng 11/2023 giảm 7,4% về lượng, nhưng tăng 29,6% về trị giá, đây là tháng thứ 10 liên tiếp lượng cao su xuất khẩu sang Trung Quốc giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Giá bình quân cao su xuất khẩu sang Trung Quốc ở mức 1.905 USD/tấn, giảm 0,1% so với tháng 10/2024, nhưng tăng 40% so với tháng 11/2023. Lũy kế 11 tháng năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 1,25 triệu tấn cao su, trị giá 2,07 tỷ USD, giảm 15,5% về lượng, nhưng tăng 5,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.