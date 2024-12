Xuất khẩu cao su sang thị trường Hoa Kỳ tăng trưởng khả quan

Xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng trưởng khả quan trong 10 tháng năm 2024. Hiện đây là thị trường xuất khẩu cao su lớn thứ tư của Việt Nam.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 10/2024, Việt Nam xuất khẩu 4,25 nghìn tấn cao su sang Hoa Kỳ, với trị giá 7,78 triệu USD, tăng 21,9% về lượng và tăng 28,6% về trị giá so với tháng 9/2024; so với tháng 10/2023 tăng 44,1% về lượng và tăng 97,7% về trị giá. Lũy kế 10 tháng năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 24,42 nghìn tấn, trị giá 41,51 triệu USD, tăng 19% về lượng và tăng 79,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Tháng 10/2024, giá bình quân cao su xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 1.831 USD/tấn, tăng 5,4% so với tháng 9/2024 và tăng 37,2% so với tháng 10/2023. Lũy kế 10 tháng năm 2024, giá bình quân cao su xuất khẩu sang thị trường này đạt 1.700 USD/tấn, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Nhìn chung, giá bình quân xuất khẩu các chủng loại cao su sang Hoa Kỳ đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023, trong đó tăng mạnh nhất là SVR 20 tăng 56,3%; RSS1 tăng 33,1%; Latex tăng 31,1%; RSS3 tăng 27,3%; SVR 10 tăng 26,9%; SVR CV60 tăng 25,7%; SVR 3L tăng 25,7%...

Trong 10 tháng năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ chủ yếu là cao su tự nhiên. Trong đó, chủng loại Latex được xuất khẩu nhiều nhất, chiếm 31,66% tổng lượng cao su xuất khẩu sang Hoa Kỳ, với 7,73 nghìn tấn, trị giá 10,09 triệu USD, tăng 78% về lượng và tăng 123,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Đứng thứ hai là chủng loại SVR CV60 chiếm 26,84% tổng lượng cao su xuất khẩu sang Hoa Kỳ với 6,55 nghìn tấn, trị giá 12,3 triệu USD, tăng 44,6% về lượng và tăng 81,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Tiếp theo là SVR 3L chiếm 26,05% tổng lượng cao su xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ với 6,36 nghìn tấn, trị giá 11,71 triệu USD, tăng 20% về lượng và tăng 50,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Ngoài ra, trong 10 tháng năm 2023, lượng và trị giá xuất khẩu một số chủng loại cao su sang Hoa Kỳ cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023 như: RSS1, RSS3, SVR 20; trong khi xuất khẩu một số chủng loại như: SVR CV50, SVR 10, SVR 5 sang Hoa Kỳ lại giảm mạnh so vi cùng kỳ năm 2023.

Thời gian qua, xuất khẩu cao su sang Hoa Kỳ mặc dù tăng trở lại, thị phần cao su của Việt Nam tại Hoa Kỳ đã dần được cải thiện, nhưng vẫn chỉ chiếm thị phần thấp trong tổng nhập khẩu của Hoa Kỳ, nên cao su của Việt Nam vẫn còn dư địa để tăng xuất khẩu sang thị trường này.

Dự báo, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hoa Kỳ sẽ khả quan hơn trong các tháng cuối năm 2024. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định, cao su của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ hiện nay phải đối mặt với nhiều trở ngại. Sự cạnh tranh về sản lượng và chất lượng từ các nguồn cung cấp lớn khác luôn là thách thức với các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam.

Để xuất khẩu cao su sang Hoa Kỳ, các doanh nghiệp Việt Nam cần tích cực phát triển ngành hơn nữa theo hướng bền vững, gia tăng diện tích được cấp chứng nhận quản lý rừng bền vững. Ngoài ra, các doanh nghiệp xuất khẩu cần lưu ý tuân thủ hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt của thị trường Hoa Kỳ để tránh các đơn hàng bị trả về do không đáp ứng đầy đủ các quy định nhập khẩu.