Xuất khẩu cao su tăng vọt trong tháng 9

Xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 9 ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 250 nghìn tấn cao su với giá trị 424 triệu USD, tăng 19% về lượng và 23% về giá trị so với tháng 8. So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu cao su tháng 9 tăng 29,2% về lượng và tăng mạnh 68,4% về giá trị. Giá bình quân xuất khẩu cao su đạt mức 1.697 USD/tấn, tăng 30% so với tháng 9 năm trước.

Tính chung 9 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,37 triệu tấn cao su với giá trị 2,2 tỷ USD. Mặc dù lượng xuất khẩu giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu lại tăng 16,4%, cho thấy sự gia tăng về giá xuất khẩu giúp bù đắp cho sự sụt giảm về lượng.

Nguồn: Tổng cục Hải quan. Số liệu ước tính tháng 9/2024)

Trong 8 tháng đầu năm, các loại cao su xuất khẩu chủ yếu gồm hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp, Latex, SVR 10, SVR 3L, và một số sản phẩm khác. Hỗn hợp cao su tự nhiên và tổng hợp (HS 400280) chiếm tỉ trọng lớn nhất, với 54,81% tổng lượng xuất khẩu, đạt 615,06 nghìn tấn. Mặc dù vậy, mặt hàng này vẫn giảm 24% về lượng và 12,2% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chủ lực, chiếm 99,66% tổng lượng hỗn hợp cao su xuất khẩu.

Một số chủng loại cao su như Latex, SVR 10, và SVR 3L ghi nhận sự tăng trưởng tốt cả về lượng và giá trị trong 8 tháng đầu năm, trong khi các sản phẩm như SVR 20 và cao su tổng hợp lại giảm sút. Về mặt giá cả, hầu hết các chủng loại cao su đều tăng giá xuất khẩu, với mức tăng mạnh cho các loại như Latex (tăng 29,4%), RSS1 (tăng 29,1%) và RSS3 (tăng 25,5%).

Trên thị trường thế giới, trong tháng 9/2024, giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt châu Á liên tục tăng và lập đỉnh mới do được hỗ trợ bởi điều kiện thời tiết bất lợi ở các khu vực sản xuất chính, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung thiếu hụt.

Siêu bão Yagi vừa qua đã tác động nghiêm trọng đến sản xuất cao su tại Việt Nam, TrungQuốc, Thái Lan và Ma-lai-xi-a, ảnh hưởng đến nguồn cung nguyên liệu trong mùa cao điểm. Tại Trung Quốc, siêu bão Yagi đã khiến cho các vùng sản xuất cao su chính của đảo Hải Nam như Lâm Cao và Trừng Mại bị thiệt hại tương đối nặng. Tập đoàn Cao su Hải Nam thông báo, khoảng 230.000 ha đồn điền cao su đã bị ảnh hưởng bởi bão, dự kiến sản lượng cao su khô sẽ giảm khoảng 18.000 tấn. Mặc dù công việc khai thác cao su đã dần được nối lại nhưng thời tiết mưa vẫn ảnh hưởng đến việc giải phóng nguyên liệu, khiến sản lượng khan hiếm, các nhà máy chế biến gặp khó khăn trong việc thu gom keo thô.

Với thị trường trong nước, trong tháng 9/2024, giá mủ cao su tại trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh theo xu hướng chung của thị trường thế giới. Tại một số công ty cao su, hiện giá thu mua mủ cao su nguyên liệu duy trì quanh mức 395-435 đồng/TSC, tăng khoảng 29-37 đồng/TSC so với cuối tháng trước. Trong đó, Công ty Cao su Phú Riềng thu mua ở mức 395-435 đồng/TSC, tăng 35 đồng/TSC so với cuối tháng trước. Công ty Cao su Mang Yang báo giá thu mua ở mức 412-417 đồng/TSC, tăng 35-37 đồng/TSC so với cuối tháng trước. Công ty Cao su Bà Rịa thu mua ở mức 414-424 đồng/TSC, tăng 29 đồng/TSC so với cuối tháng trước.