Dự báo 'nóng" xuất khẩu cao su năm nay khi giá tăng vọt

Giá cao su tăng cao, dự báo, kim ngạch xuất khẩu cao su năm 2024 đạt từ 3 - 3,5 tỷ USD, tăng 200 - 400 triệu USD so với năm 2023.

Báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan cho biết, trong quý III/2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 589,71 nghìn tấn, trị giá 988,44 triệu USD, tăng 89,3% về lượng và tăng 98% về trị giá so với quý II/2024, tuy nhiên, so với quý III/2023 vẫn giảm 7,2% về lượng, nhưng tăng 19,7% về trị giá.

Về thị trường xuất khẩu, trong quý III/2024, cao su của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang khu vực châu Á, chiếm 86,9% về lượng và 86,26% về trị giá trong tổng xuất khẩu cao su của cả nước. Quý III/2024, xuất khẩu cao su sang khu vực thị trường châu Á đạt 512,48 nghìn tấn, trị giá 852,65 triệu USD, tăng 83,7% về lượng và tăng 93,1% về trị giá so với quý II/2024; giảm 13,3% về lượng, nhưng tăng 11,2% về trị giá so với quý III/2023.

Trong quý III/2024, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 67,48% về lượng và 66,39% về trị giá trong tổng xuất khẩu cao su của cả nước, đạt 397,91 nghìn tấn, trị giá 656,23 triệu USD, tăng 97,6% về lượng và tăng 111,8% về trị giá so với quý II/2024, nhưng giảm 22,5% về lượng và giảm 0,7% về trị giá so với quý III/2023.

Đứng thứ hai là xuất khẩu tới thị trường Ấn Độ, chiếm 8,36% về lượng và 8,93% về trị giá trong tổng xuất khẩu cao su của cả nước, đạt 49,27 nghìn tấn, trị giá 88,29 triệu USD, tăng 69,8% về lượng và tăng 80,5% về trị giá so với quý I/2024, tăng 37,3% về lượng và tăng 82,3% về trị giá so với quý III/2023.

Về chủng loại xuất khẩu theo thống kê từ số liệu của Tổng cục Hải quan, trong quý III/2024, hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (HS 400280) vẫn là mặt hàng được xuất khẩu nhiều nhất, chiếm 56,41% về lượng và chiếm 57,41% về trị giá trong tổng xuất khẩu cao su của cả nước, đạt 332,68 nghìn tấn, trị giá 567,45 triệu USD, tăng 107,7% về lượng và tăng 121,8% về trị giá so với quý II/2024.

Tuy nhiên, so với quý III/2023, giảm 23,9% về lượng và giảm 3,3% về trị giá. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm tới 99,79% về lượng và chiếm 99,62% về trị giá trong tổng xuất khẩu hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp của cả nước, với 332 nghìn tấn, trị giá 565,3 triệu USD, giảm 23,8% về lượng và giảm 3,2% về trị giá so với quý III/2023.

Đáng chú ý, trong quý III/2024, giá bình quân xuất khẩu phần lớn các chủng loại cao su đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023 như: Skim block tăng tới 62,4%; Latex tăng 42,7%; RSS1 tăng 41,7%; RSS3 tăng 35,8%; SVR 5 tăng 32,5%; RSS4 tăng 32,2%; SVR CV50 tăng 30,8%; SVR CV40 tăng 29,8%; SVR CV60 tăng 29,5%; SVR 10 tăng 29,2%; SVR 3L tăng 28,7%...

Cục Xuất nhập khẩu nhận định, trong quý III/2024, lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam tăng so với quý trước, nhưng vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù sản lượng xuất khẩu cao su của Việt Nam giảm đáng kể, nhưng kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng nhờ giá xuất khẩu cao su thời gian qua luôn ở mức cao. Với kết quả này, kim ngạch xuất khẩu cao su năm 2024 dự báo đạt từ 3 - 3,5 tỷ USD, tăng 200 - 400 triệu USD so với năm 2023.

Thời gian tới, nhu cầu cao su có thể tiếp tục tăng khi thị trường Trung Quốc đưa ra các gói kích thích nhằm đưa nền kinh tế trở lại quỹ đạo tăng trưởng. Điều này đưa đến tâm lý kỳ vọng kinh tế Trung Quốc sẽ phục hồi và tăng trưởng tốt hơn, kéo theo nhu cầu về cao su cho các hoạt động sản xuất. Trung Quốc hiện là đối tác xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, nên bất kỳ sự biến động nào của thị trường này cũng tác động lớn tới ngành cao su của Việt Nam.