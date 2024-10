Giá cao su vẫn được hỗ trợ bởi lo ngại về nguồn cung

Dự báo giá cao su tự nhiên sẽ tiếp tục đứng ở mức cao do thiếu hụt nguồn cung. Hiệp hội Các nước sản xuất cao su Tự nhiên (ANRPC) đã điều chỉnh dự báo về sự thiếu hụt cao su tự nhiên trong năm nay và cảnh báo tình trạng thiếu hụt có thể kéo dài đến năm 2028.

Từ đầu tháng 10/2024 đến nay, giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á giảm nhẹ so với cuối tháng trước, nhưng vẫn đứng ở mức cao nhiều năm trở lại đây. Thị trường chịu áp lực trước lo ngại về sự trì hoãn trong việc thực hiện luật chống phá rừng của Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, giá cao su trên thị trường vẫn được hỗ trợ bởi lo ngại về nguồn cung.

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE), từ đầu tháng 10/2024 đến nay, giá cao su RSS3 biến động mạnh, sau khi tăng lên mức 439,7 Yên/kg (ngày 02/10/2024) giá giảm trở lại. Ngày 09/10/2024, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 417 Yên/kg (tương đương 2,81 USD/kg), giảm 0,2% so với cuối tháng 9/2024, nhưng tăng 82% so với cùng kỳ năm 2023.

Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) đóng cửa nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc từ ngày 01-07/10/2024. Sau khi giao dịch trở lại, giá cao su RSS3 giảm so với cuối tháng trước. Ngày 09/10/2024 giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 17.775 NDT/tấn (tương đương 2,52 USD/kg), giảm 1,6% so với cuối tháng 9/2024, nhưng tăng 39,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại Thái Lan, giá cao su RSS3 cũng giảm nhẹ so với cuối tháng trước. Ngày 09/10/2024, giá cao su RSS3 chào bán ở mức 87,91 Baht/kg (tương đương 2,63 USD/kg), giảm 0,8% so với cuối tháng 9/2024, nhưng tăng 55,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Năm 2024, sản lượng cao su của Thái Lan dự báo sẽ đạt 4,6 triệu tấn, giảm 1% so với năm 2023 do ảnh hưởng của thời tiết thất thường. Tiêu thụ của nước này dự kiến sẽ tăng 1,6%, tương đương tăng 1,2 triệu tấn, nhờ chính sách thúc đẩy tiêu dùng cao su trong nước. Xuất khẩu cao su của Thái Lan dự kiến sẽ đạt 4,12 triệu tấn, giảm 11,2% so với năm 2023.

Dự báo giá cao su tự nhiên sẽ tiếp tục đứng ở mức cao do thiếu hụt nguồn cung. Hiệp hội Các nước sản xuất cao su Tự nhiên (ANRPC) đã điều chỉnh dự báo về sự thiếu hụt cao su tự nhiên trong năm nay và cảnh báo tình trạng thiếu hụt có thể kéo dài đến năm 2028.

ANRPC đã hạ dự báo về nguồn cung cao su tự nhiên do điều kiện khí hậu không thuận lợi khi hiện tượng thời tiết ElNino chuyển sang La Nina, cùng với bệnh rụng lá lan rộng ảnh hưởng tiêu cực đến cả sản lượng và chất lượng mủ cao su. Trong khi đó, nhu cầu cao su tự nhiên đang có xu hướng tăng, dẫn đến sự gia tăng mạnh của giá mặt hàng này trong thời gian qua.

Từ đầu tháng 10/2024 đến nay, giá mủ cao su nguyên liệu tại một số tỉnh, thành phố tiếp tục xu hướng tăng so với tháng trước. Tại một số công ty cao su, hiện giá thu mua mủ cao su nguyên liệu duy trì quanh mức 430-470 đồng/TSC. Trong đó, Công ty Cao su Phú Riềng báo giá thu mua ở mức 430-470 đồng/TSC, tăng 35 đồng/TSC so với cuối tháng trước. Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua ở mức 440-450 đồng/TSC, tăng 26 đồng/TSC so với cuối tháng trước. Công ty Cao su Mang Yang báo giá thu mua ởmức 443-461 đồng/TSC, tăng 22-30 đồng/TSC so với cuối tháng 9/2024.

Hiện giá thu mua mủ cao su tại các công ty đã tăng khoảng 50 – 60% so với đầu năm và đang ở mức cao nhất trong nhiều năm qua. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho biết, trong quý III/2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn gặp nhiều thuận lợi khi cao su đã vào mùa vụ khai thác chính trong năm. Bên cạnh đó là diễn biến giá cao su có tín hiệu tích cực hơn so với dự báo kế hoạch nhờ nguồn cung suy giảm bất thường tại các nước sản xuất chính tại khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, cùng với đó là nhu cầu mua tăng lên hơn từ hai quốc gia Trung Quốc và Ấn Độ.

Được biết, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 9/2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 193,95 nghìn tấn, trị giá 335,56 triệu USD, giảm 7,5% về lượng và giảm 2,7% về trị giá so với tháng 8/2024; Tuy nhiên so với tháng 9/2023 vẫn tăng 0,3% về lượng và tăng 33,2% về trị giá, đây là tháng tăng đầu tiên sau 5 tháng liên tiếp lượng cao su xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 1,31 triệu tấn, trị giá trên 2,09 tỷ USD, giảm 6,2% về lượng, nhưng tăng 11,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Tháng 9/2024, giá bình quân cao su xuất khẩu đạt 1.730 USD/tấn, tăng 5,2% so với tháng 8/2024 và tăng 32,8% so với tháng 9/2023. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, giá bình quân cao su xuất khẩu đạt 1.592 USD/tấn, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023.