Sắc màu vùng cao Co Mạ (Sơn La) mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc phiên chợ vùng cao Co Mạ, tỉnh Sơn La. Ảnh: Mùa Xuân.

Sắc màu phiên chợ vùng cao Co Mạ

Tham dự chương trình khai mạc phiên chợ vùng cao Co Mạ có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Sơn La; lãnh đạo xã Co Mạ, lãnh đạo UBND xã Co Mạ qua các thời kỳ; lãnh đạo các xã Long Hẹ, Mường Bám, Thuận Châu, Mường É, Mường Khiêng...

Phiên chợ vùng cao Co Mạ năm 2025 do UBND xã Co Mạ, tỉnh Sơn La tổ chức, với chủ đề "Sắc màu vùng cao Co Mạ" nhân dịp kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).



Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình khai mạc. Ảnh: Mùa Xuân.

Phát biểu khai mạc phiên chợ vùng cao Co Mạ năm 2025, ông Ly A Chứ, Chủ tịch UBND xã Co Mạ, tỉnh Sơn La cho biết: "Phiên chợ vùng cao Co Mạ năm 2025” diễn ra các hoạt động trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản như: Quả Sơn tra; quả dưa mèo, rượu ngô, gà đen, lợn, gạo tẻ, củ sâm đất, củ dong, bánh trưng, bánh dày… và hàng hoá của đồng bào vùng cao, các doanh nghiệp, doanh nhân.

Những sản phẩm, hàng hoá được trưng bày, giới thiệu và trao đổi tại phiên chợ này sẽ là điểm tham quan, mua sắm phục vụ sản xuất, tiêu dùng của nhân dân các xã vùng cao và du khách gần xa.

Đồng thời, tại phiên chợ lần này, xã Co Mạ tổ chức các hoạt động thương mại, dịch vụ; du khách sẽ được thưởng thức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; thi trình diễn trang phục; thể dục, thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian truyền thống: Tu lu, bắn nỏ, ném pa pao và các trò chơi dân gian khác. Đặc biệt là thưởng thức văn hóa ẩm thực mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc vùng cao Co Mạ như bánh giầy, gà đen...

Đông đảo người dân, du khách tham dự chương trình khai mạc phiên chợ vùng cao Co Mạ năm 2025. Ảnh: Mùa Xuân.

"Đây là cũng dịp để các đoàn thể thao quần chúng được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng và nâng cao chất lượng phong trào quần chúng thể thao của địa phương và là dịp để các đoàn thể thao của các xã, thể hiện hết mình, giới thiệu về bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc trên quê hương Co Mạ.

Các nội dung, hoạt động tại phiên chợ vùng cao Co Mạ năm 2025 rất phong phú, đa dạng và diễn ra trong 2 ngày từ ngày 01/9 đến hết ngày 02/9, chắc chắn sẽ đem đến cho các bạn bè và du khách gần xa không khí tươi vui, phấn khởi trong dịp Tết độc lập năm 2025.

Phiên chợ này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của vùng cao, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống quý giá của đồng bào dân tộc thiểu số" - ông Ly A Chứ, Chủ tịch UBND xã Co Mạ nhấn mạnh.



Tiết mục múa, thổi khèn của nghệ nhân người Mông đến từ bản Pha Khuông, xã Co Mạ (Sơn La). Ảnh: Mùa Xuân.

Tại chương trình đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, với sự thể hiện của các diễn viên chuyên, không chuyên trên địa bàn xã Co Mạ và đến từ tỉnh Lào Cai.

Cũng tại lễ khai mạc, người dân, du khách gần xa đã được trải nghiệm cuộc thi giã bánh giầy của các đội thi đến từ các bản ở xã Co Mạ.

Các đội thi đến từ các bản trên địa bàn xã Co Mạ thi giã bánh giầy. Ảnh: Mùa Xuân.

Phiên chợ vùng cao Co Mạ hôm nay diễn ra trong không khí chung vui cùng bà con nhân dân trên khắp cả Nước mừng Tết độc lập. Thời tiết thuận lợi, se se lạnh, nắng ráo, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm.

Xã Co Mạ, tỉnh Sơn La mới được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số các xã Co Mạ, Co Tòng, Pá Lông, huyện Thuận Châu (cũ), tỉnh Sơn La; trụ sở đặt tại xã Co Mạ.



Sau sáp nhập, tổng diện tích tự nhiên xã Co Mạ là 214,28km2; toàn xã có 33 bản, 2.873 hộ, với 14.542 nhân khẩu.