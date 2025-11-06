Rau này mọc dại mà được ví 'sang chảnh số 1 thế giới', ngon khó cưỡng, giá tới 400.000 đồng/kg

Nụ rồng gai, còn gọi là rau mầm gai, chồi gai hay nụ gai, là loại rau còn khá lạ lẫm với nhiều người Việt. Thực chất, đây là chồi non của cây gai, một loài cây thường mọc ở sườn núi cao, nơi có khí hậu khắc nghiệt. Ở Việt Nam, nụ rồng gai mọc hoang nhiều tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Yên Bái, được thu hái từ mùa xuân đến đầu hè và có giá bán khá cao – từ 350.000 đến 400.000 đồng/kg.

“Cao lương mỹ vị” được săn lùng ở châu Á

Nụ rồng gai được người Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đặc biệt ưa chuộng. Mỗi mùa thu hái, người dân tại các quốc gia này lại lùng mua để chế biến nhiều món ăn độc đáo. Theo tờ The Paper (Trung Quốc), loại rau này được tôn vinh là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới” nhờ hương vị thanh ngọt và giá trị dinh dưỡng cao.

Phân tích dinh dưỡng cho thấy, 100g rau mầm gai tươi chứa: 5,4g protein, 4g carbohydrate, 1,6g chất xơ, 20mg canxi, 150mg phốt pho, 590mg kali, 1.100mcg sắt, 32mcg kẽm, 530 IU vitamin A, 0,26mg vitamin B2, 3,2mg vitamin PP (vitamin B3) và 12mg vitamin C.

Không chỉ giàu protein và vitamin, nụ rồng gai còn chứa nhiều axit amin và nguyên tố vi lượng quý, như mangan, titan, đồng, niken và germanium hữu cơ – hiếm thấy trong các loại rau thông thường.

Tác dụng dược liệu quý hiếm

Theo Sohu, việc ăn nụ rồng gai thường xuyên giúp tăng độ đàn hồi mạch máu, lợi tiểu, giảm táo bón và bổ sung vi chất tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, loại rau này được đánh giá có lợi cho tim mạch và giúp cải thiện sức khỏe tổng thể.

Trong y học cổ truyền, nụ rồng gai còn được xem là vị thuốc quý với công dụng bổ thận, bổ khí, trừ phong thấp, an thần, giảm sưng, hoạt huyết và giảm đau. Người xưa dùng rau này để hỗ trợ điều trị nhiều chứng bệnh như: Suy nhược thần kinh, thận hư, liệt dương; Đau nhức do thấp khớp, chấn thương, viêm dạ dày – loét tá tràng; Tiểu đường, viêm gan, phù nề, rối loạn tiêu hóa, đau bụng kinh.

Các nghiên cứu dược lý hiện đại cũng cho thấy thành phần hóa học trong nụ rồng gai có tác dụng hỗ trợ phòng ngừa ung thư, tiểu đường và tăng cường hệ miễn dịch.

Rau mầm gai có thể được luộc, xào, chiên, hấp hoặc nấu canh. Khi luộc chín, rau có vị ngọt nhẹ, bùi và thơm đặc trưng, thường được chấm cùng nước mắm hoặc nước sốt đậm vị.

Tại Nhật Bản, nụ rồng gai còn được dùng để làm món tempura rau – món ăn giòn rụm, thanh mát, thể hiện tinh thần tôn trọng hương vị tự nhiên của thực phẩm.

Từ một loại rau dại vùng núi, nụ rồng gai nay đã trở thành đặc sản được giới sành ăn săn lùng – minh chứng cho sự phong phú và tinh tế của ẩm thực tự nhiên châu Á.