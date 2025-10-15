Rau này là “siêu thực phẩm” nhờ hàm lượng dinh dưỡng ấn tượng, Mỹ công bố là rau tốt nhất thế giới

Giàu dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin K

Cải xoong có hàm lượng calo thấp nhưng lại chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu.

Một cốc (34g) cải xoong cung cấp: Calo: 4g; Carbohydrate: 0,4g; Protein: 0,8g; Chất xơ: 0,2g; Vitamin A: 22% nhu cầu khuyến nghị hàng ngày; Vitamin C: 24%; Vitamin K: 106%; Canxi và mangan: mỗi loại 4%.

Như vậy, chỉ một cốc cải xoong đã đủ đáp ứng hơn 100% nhu cầu vitamin K - dưỡng chất quan trọng giúp máu đông đúng cách và củng cố xương chắc khỏe. Ngoài ra, cải xoong còn chứa nhiều vitamin nhóm B, magie, phốt pho, kali, natri và đồng.

Nhiều chất chống oxy hóa, giảm nguy cơ bệnh mãn tính

Các hợp chất chống oxy hóa trong cải xoong giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do - nguyên nhân gây ra stress oxy hóa, lão hóa sớm và nhiều bệnh mãn tính như tiểu đường, ung thư hay tim mạch. Thường xuyên ăn rau cải xoong giúp tăng sức đề kháng và giảm viêm trong cơ thể.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Cải xoong, giống như các loại rau họ cải khác, chứa glucosinolates - hợp chất được chuyển hóa thành isothiocyanates khi cắt hoặc nhai. Các chất này có khả năng:

Bảo vệ tế bào khỏe mạnh khỏi tổn thương

Ức chế sự phát triển và lan rộng của khối u

Trung hòa các chất gây ung thư

Nghiên cứu cho thấy, cải xoong giúp ngăn ngừa ung thư ruột kết, phổi, tuyến tiền liệt, da và vú.

Tốt cho tim mạch

Theo nghiên cứu trên hơn 500.000 người, những người thường xuyên ăn rau họ cải có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 16%.

Cải xoong giàu carotenoid và nitrat tự nhiên, giúp tăng lưu thông máu, giảm viêm, hạn chế xơ cứng mạch và giảm cholesterol xấu. Một nghiên cứu trên động vật cho thấy, chiết xuất cải xoong giúp giảm 34% tổng cholesterol và 53% LDL - loại cholesterol gây hại cho tim.

Bảo vệ xương, chống loãng xương

Cải xoong là nguồn cung cấp dồi dào canxi, magie, kali và phốt pho - những khoáng chất quan trọng cho hệ xương. Đặc biệt, lượng vitamin K cao trong cải xoong hỗ trợ sản xuất osteocalcin - protein cần thiết để duy trì mật độ xương và ngăn ngừa loãng xương.

Tăng cường miễn dịch nhờ vitamin C

Một cốc cải xoong chứa khoảng 15mg vitamin C, tương đương 20% nhu cầu hàng ngày của phụ nữ và 17% của nam giới. Vitamin C giúp cơ thể tạo ra bạch cầu chống lại nhiễm trùng, đồng thời tăng khả năng phục hồi vết thương và giảm viêm.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Với hàm lượng calo cực thấp nhưng lại dồi dào dinh dưỡng, cải xoong là lựa chọn lý tưởng cho người muốn giảm cân. Ăn rau này giúp no lâu, cung cấp vitamin và khoáng chất mà không gây tăng năng lượng nạp vào.

Cải thiện hiệu suất tập luyện

Nhờ chứa nhiều nitrat tự nhiên, cải xoong giúp thư giãn mạch máu, tăng lượng oxy trong máu và cải thiện sức bền khi tập thể thao. Một số vận động viên sử dụng cải xoong trong chế độ ăn để nâng cao hiệu quả tập luyện.

Bảo vệ thị lực

Cải xoong giàu lutein và zeaxanthin - hai chất chống oxy hóa thuộc nhóm carotenoid có tác dụng bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể. Kết hợp với vitamin C, cải xoong góp phần duy trì đôi mắt sáng khỏe.

Dễ chế biến, phù hợp nhiều món ăn

Cải xoong có thể ăn sống hoặc nấu chín nhẹ để giữ trọn giá trị dinh dưỡng. Một số cách dùng phổ biến gồm:

Trộn salad

Thêm vào súp hoặc canh trước khi tắt bếp

Kẹp trong bánh sandwich

Xào nhanh với tỏi và dầu ô liu

Ăn kèm trứng hoặc thịt nướng

Cải xoong là loại rau nhỏ bé nhưng mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe. Giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, rau này giúp bảo vệ tim mạch, xương, mắt, tăng sức đề kháng và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Việc thường xuyên bổ sung cải xoong trong bữa ăn hàng ngày là lựa chọn thông minh cho một lối sống khỏe mạnh.