Phú Nhuận (Lào Cai) phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao

Xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) là một trong 5 xã được tỉnh Lào Cai lựa chọn xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2024. Với sự vào cuộc quyết tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương, đến thời điểm này, xã Phú Nhuận đã hoàn thành 17/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao.





Thu nhập người dân Phú Nhuận đạt gần 67 triệu đồng/người/năm

Năm 2014, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng cán đích nông thôn mới, xác định xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, xã Phú Nhuận tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiều giải pháp duy trì và tiếp tục nâng cao các tiêu chí đã đạt, đặc biệt là những tiêu chí khó.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện, xã Phú Nhuận đã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể tổ chức thực hiện. Nhất là nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Vùng chè xanh bạt ngàn xã Phú Nhuận (Bảo Thắng, Lào Cai) giúp người dân nâng cao thu nhập. Ảnh: Mùa Xuân.

Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền qua các hội nghị của xã, các buổi họp thôn, qua loa truyền thanh xã, thôn... để người dân nhận thức được trách nhiệm, vai trò chủ thể trong thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Chị Lương Thị Hoán, thôn Nhuần 4, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai tâm sự: Từ khi xã Phú Nhuận về đích nông thôn mới, bà con chúng tôi đã không được cấp thẻ bảo hiểm y tế do Nhà nước hỗ trợ nữa mà phải tự mua thẻ bảo hiểm y tế.

Gia đình tôi có 4 thành viên, nên mọi người đều mua thẻ bảo hiểm y tế rồi. Khi tham gia bảo hiểm y tế mang lại rất nhiều lợi ích cho gia đình khi đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế như được cấp phát thuốc, giảm chi phí...

Phú Nhuận tập trung triển khai mở rộng các tuyến đường giao thôn nông thôn. Ảnh: Mùa Xuân.

Xác định phát triển kinh tế vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Phú Nhuận đã ưu tiên phát triển ngành nông nghiệp hàng hoá, đặc biệt phải kể đến hình thành vùng trồng cây quế, cây chè... Cùng với đó, đa dạng hoá ngành nghề dịch vụ, sản xuất vật liệu xây dựng, gỗ.

Điển hình là trên địa bàn xã có 13 trang trại chăn nuôi vừa và nhỏ kết hợp với phát triển kinh tế vườn rừng tạo nguồn thu nhập ổn định cho nhân dân. 2 sản phẩm OCOP là rượu gạo nếp Phú Sơn, rượu ngô bao tử Phú Sơn của HTX Phú Sơn được công nhận sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh.

Với hình thức sản xuất và cơ cấu kinh tế hợp lý đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 66,7 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,14%.

Người dân Phú Nhuận đồng lòng chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao

Kin tế phát triển, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước từ các chương trình, dự án, người dân các thôn trên địa bàn xã đã góp tiền, hiến đất, ngày công để chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, phá hàng rào... để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn.

Đến nay, trên 97 km đường liên xã, liên thôn, ngõ, xóm đã được nhựa hoá, cứng hoá, rải cấp phối. Đường trục chính nội đồng được bê tông hoá kiên cố đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm cho bà con nhân dân.

Lãnh đạo xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai kiểm tra các tuyến đường giao thông nông thôn. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Triệu Kim Phúc, Bí thư Chi bộ thôn Khe Bá, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, cho hay: Thôn Khe Bá có 120 hộ dân, với hơn 530 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao Đỏ sinh sống.

Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm nay, thôn Khe Bá được tỉnh, huyện hỗ trợ kinh phí đầu tư tuyến đường giao thông nông thôn nối với thôn Phú Hợp 2, với tổng chiều dài gần 3km.

Hiện tuyến đường đã được đổ bê tông kiên cố khang trang và đưa vào sử dụng, bà con ai nấy cũng vui mừng, phấn khởi.

Ông Phạm Quốc Vương, Bí thư Đảng uỷ xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) cho biết: Năm 2024, theo kế hoạch xã Phú Nhuận được tỉnh Lào Cai và huyện Bảo Thắng lựa chọn để xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Do vậy, xã Phú Nhuận đã thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xã. Phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo phụ trách các thôn rà soát từng tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao để có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Cán bộ xã Phú Nhuận tuyên truyền cho người dân tham gia bảo hiểm y tế gia đình. Ảnh: Mùa Xuân.

Theo ông Phạm Quốc Vương, đến thời điểm này, qua đánh giá cơ bản xã đã hoàn thành 17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Còn 2 tiêu chí là y tế và quốc phòng, an ninh chưa đạt.



Đối với tiêu chí về y tế, hiện đang tiếp tục đánh giá thẩm định lại, bởi qua rà soát, chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế của người dân mới chỉ đạt 94%, trong khi đó, để đạt được chỉ tiêu này theo quy chuẩn trong bộ tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao phải đạt 98%.

Hiện xã Phú Nhuận đang chỉ đạo các tổ chức, hội, đoàn thể xã tập trung tuyên truyền, vận động người dân hiểu về mục đích, ý nghĩa để tham gia bảo hiểm y tế.

Đối với tiêu chí quốc phòng, an ninh, liên quan đến chỉ tiêu về an ninh trật tự do vừa qua xã có công dân vi phạm pháp luật. Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu này, xã đã thành lập các tổ công tác, chỉ đạo lực lượng Công an xã xuống các thôn tuyên truyền giáo dục pháp luật cho bà con nhân dân...

Với sự vào cuộc quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thôn, tin rằng xã Phú Nhuận sẽ về đích nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đề ra trong năm 2024.