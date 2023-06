Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) tổ chức triển khai, phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” và diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại trụ sở đơn vị.

Clip: Triển khai mô hình "Nhà tôi có bình chữa cháy"

Tăng cường phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Công văn chỉ đạo của UBND huyện Mai Sơn về việc tổ chức tuyên truyền kỹ năng về PCCC và trang bị phương tiện PCCC tại hộ gia đình; Công văn chỉ đạo của Công an tỉnh Sơn La về việc triển khai một số nội dung công tác PCCC và CNCH tại trụ sở doanh trại đơn vị; hộ gia đình của cán bộ chiến sỹ.



Lễ phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”. Ảnh: Trung Dũng

Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) tổ chức phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” và tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại trụ sở đơn vị. Cụ thể: Mỗi cán bộ chiến sỹ cần nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH, gương mẫu hưởng ứng phong trào.

Trung tá Nguyễn Hữu Tuấn - Phó trưởng Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) phát động phong trào "nhà tôi có bình chữa cháy". Ảnh: Trung Dũng

Trang bị tại gia đình mình và tuyên truyền vận động người thân tự trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy; Mở lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai đối với nhà ở của gia đình mình; Tích cực tham gia, thực hiện công tác PCCC và CNCH tại địa phương nơi cư trú; tuyên truyền, vận động người thân tham gia "Tổ liên gia an toàn PCCC"; bảo vệ và sử dụng có hiệu quả dụng cụ, phương tiện và trang thiết bị tại "Điểm chữa cháy công cộng" và các hoạt động khác về PCCC và CNCH khi được cơ quan chức năng yêu cầu.

Đại diện chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ trong Công an huyện Mai Sơn ký cam kết hưởng ứng phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy". Ảnh: Trung Dũng

Thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy

Lãnh đạo Công an huyện Mai Sơn xác định việc phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Thông qua sự kiện, nhằm giúp cho cán bộ chiến sĩ nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng trong công tác phòng, chống cháy, nổ để chủ động phối hợp với các lực lượng có liên quan thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy.

Phấn đấu 100% tổ chức, cơ sở và hộ gia đình trên địa bàn huyện có sự chuyển biến về trách nhiệm, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và kiến thức, kỹ năng xử lý khi có tình huống xảy ra; xây dựng, củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các vụ cháy, sự cố cháy và giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra.

Các chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) triển khai lực lượng phương tiện tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Trung Dũng

Nhận dịp này, Công an huyện Mai Sơn đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trụ sở Công an huyện Mai Sơn. Với những tình huống giả định đặt ra, dưới sự chỉ huy, điều hành cương quyết, linh hoạt, kịp thời và tinh thần dũng cảm chiến đấu ngoan cường với giặc lửa của các lực lượng, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, cứu được khối lượng tài sản có giá trị lớn. Các lực lượng tham gia chữa cháy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn trong quá trình diễn tập.

Một số hình anh Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) Công an huyện Mai Sơn tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Trung Dũng