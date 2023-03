"Tổ liên gia an toàn PCCC" tại xã vùng cao

Mô hình "tổ liên gia an toàn PCCC" được triển khai tại xã vùng cao Sơn La nhằm phát huy tính chủ động, lấy người dân làm trung tâm thực hiện công tác PCCC tại chỗ.

Người dân chủ động được phương án PCCC

Nhằm tăng cường các giải pháp về PCCC, phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ". Mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng" đã và đang được lực lượng công an triển khai, nhân rộng trên khắp các địa bàn toàn tỉnh. Mô hình được triển khai nhằm phát huy tính chủ động, tương trợ nhau giữa các gia đình trong một khu dân cư, lấy người dân làm trung tâm thực hiện công tác PCCC ngay tại chỗ.

Co Mạ, là một xã vùng cao của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, nằm trong khu vực tiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa, thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, nhiệt độ cao, độ ẩm không khí thấp cộng với nhiều đợt rét đậm, rét hại kéo dài, sương muối xuống xuất hiện nhiều bất thường trên diện rộng đã làm héo khô nhiều khu rừng trên địa bàn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy là rất cao. "Tổ liên gia an toàn PCCC" tại bản Pha Khuông đã được ra mắt gồm 15 hộ dân liền kề tham gia, các hộ gia đình chủ yếu là hoạt động kinh doanh buôn bán tại khu vực trung tâm.

Điểm chữa cháy công cộng được Công an Sơn La triển khai tại xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Mạnh Tùng

Anh Lường Văn Tâm, Thành viên tổ liên gia an toàn PCCC tại bản Pha Khuông, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La chia sẻ: Là một hộ kinh doanh ở trên xã vùng cao tôi cũng ý thức được việc PCCC rất là quan trọng đối với các hộ kinh doanh ở đây, vì trên khu vực vùng cao này đến mùa tháng 3, tháng 4 là rất hanh khô, gió mùa rất là dễ bắt cháy và rất nguy hiểm, chính vì thế chúng tôi rất quan tâm đến công tác PCCC, được lực lượng Công an thường xuyên tập huấn và trang bị các bình chữa cháy tại các hộ kinh doanh tại đây để chủ động trong công tác PCCC mùa hanh khô này.

Khi tham gia "Tổ liên gia an toàn PCCC" chúng tôi cũng đã tập trung nhau lại và bàn bạc với nhau về các phương án PCCC mùa hanh khô ở đây. Với kiến thức được lực lượng Công an trang bị, tập huấn chúng tôi sẽ áp dụng để chữa cháy khi có sự cố, đối với các khu vực lân cận chúng tôi cũng sẽ tham gia để cùng bà con dân bản, các hộ kinh doanh chủ động tốt hơn trong công tác PCCC.

Việc ra mắt và đi vào hoạt động mô hình có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương trong việc phát hiện và báo cháy kịp thời, tổ chức chữa cháy hiệu quả, phát huy phương châm "4 tại chỗ" làm giảm thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Người dân có thể nắm vững các kiến thức và biết vận dụng kỹ năng PCCC, hỗ trợ nhau xử lý các tình huống, cháy nổ nhằm kịp thời xử lý, dập tắt các sự cố cháy, nổ khi mới phát sinh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, góp phần đảm bảo ANTT ngay tại địa bàn cơ sở. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện đã triển khai, đi vào hoạt động có hiệu quả 03 mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và 05 "Điểm chữa cháy công cộng.

Công an Sơn La tập huấn công tác PCCC cho người dân bản Pha Khuông, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Mạnh Tùng

Nói về hiệu quả của mô hình, Trung tá Phạm Đình Tuyên – Phó Trưởng Công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" được xây dựng sẽ thúc đẩy, phát huy được tối đa hiệu quả của công tác PCCC theo phương châm "4 tại chỗ" ở trong dân. Mô hình hiệu quả thiết thực đối với những khu vực có diện tích nhỏ, nhiều ngõ sâu, đông dân cư.

Công an Sơn La tăng cường tuyên truyền về công tác PCCC cho người dân bản Pha Khuông, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Mạnh Tùng

Việc xây dựng mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức PCCC & CNCH cho cấp uỷ, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong phong trào toàn dân PCCC & CNCH ngay từ cơ sở, ngay từ khu dân cư. Đồng thời nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng của các ban, ngành, đoàn thể trong việc tham gia các hoạt động cứu chữa khi có cháy, nổ và các vụ tai nạn, sự cố xảy ra trên địa bàn, góp phần giữ gìn ANCT và TTATXH trên địa bàn.

Mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” đã và đang được lực lượng công an Sơn La triển khai, nhân rộng trên khắp các địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: Mạnh Tùng

Với đặc thù là các địa bàn vùng cao, vùng xa trung tâm… việc phát huy phương châm "4 tại chỗ" đối với công tác chữa cháy là hết sức quan trọng. Trong đó coi trọng những lực lượng có mặt nhanh nhất "lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, hậu cần ở trong dân, chỉ huy ở trong dân". Vì vậy, việc triển khai, nhân rộng mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" có ý nghĩa hết sức cần thiết, góp phần thực hiện hiệu quả công tác PCCC ngay từ cơ sở, ngay từ khu dân cư.