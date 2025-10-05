Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà: Không thể để bà con tự đi tìm chỗ ở
05/10/2025 16:38 GMT +7
Ngày 5/10, đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Lào Cai về công tác khắc phục thiệt hại bão số 10 và phương án ứng phó với bão số 11.
Ngay khi tới Lào Cai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và đoàn công tác đã kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại bão số 10 tại xã Việt Hồng; thăm, động viên, tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Nguyễn Văn Ngọc tại bản Chao, xã Việt Hồng có nhà bị sập, trôi đổ hoàn toàn; thăm, tặng quà Trạm Y tế xã Việt Hồng.
Đồng thời, dự chương trình của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao tặng xe máy cho 13 xã của tỉnh bị thiệt hại do bão số 10 gây ra và 2 xe máy cho cán bộ y tế tại UBND xã Việt Hồng.
Tại các nơi đến, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống Nhân dân; chia sẻ với những mất mát, thiệt hại người dân gánh chịu sau bão lũ.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Chính phủ luôn quan tâm, sẻ chia và sẽ có giải pháp cụ thể để hỗ trợ các hộ dân sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Trong lúc khó khăn này, mong bà con tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, cùng nhau vượt qua thử thách.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ với khó khăn của bà con khi cơn bão số 10 vừa qua đã gây nhiều thiệt hại, nay lại bão số 11, theo dự báo mưa gió cũng không kém. Bà con phải hết sức chủ động, nếu thấy không yên tâm thì di chuyển ngay sang nơi an toàn hơn. Đồng thời yêu cầu các địa phương chủ động hơn trong phương án bố trí dân cư an toàn, trước mắt là những hộ dân có nhà bị sạt lở, sập đổ.
“Không thể để bà con tự đi tìm chỗ ở. Chính quyền phải mở bản đồ, sắp xếp, quy hoạch lại để di dời dân đến nơi ở an toàn, tuyệt đối không ở lại vùng nguy hiểm", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Lào Cai triển khai minh bạch, công khai, nhanh chóng việc hỗ trợ kinh phí để người dân sớm ổn định cuộc sống. Theo đó, các hộ mất nhà được hỗ trợ 100 triệu đồng (gồm 40 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước và 60 triệu đồng từ doanh nghiệp); hộ bị hư hỏng nhà cửa được hỗ trợ 45 triệu đồng (25 triệu đồng từ Nhà nước và 20 triệu đồng từ doanh nghiệp).
“Phải làm thật nhanh, thật rõ để dân biết. Nhà nước và doanh nghiệp đã có hỗ trợ, còn nhân dân thì góp công, góp sức cùng lực lượng bộ đội, công an, thanh niên, phụ nữ giúp dựng lại nhà. 100 triệu mà đi thuê thì không đủ, nên phải làm bằng tinh thần cùng nhau”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
