Ông Lê Trọng Bình giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Mai Sơn

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La đã công bố Quyết định số 315-QĐ/TU ngày 29/4/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động và phân công cán bộ.

Theo đó, ông Lê Trọng Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chiềng Sơn, được điều động đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Mai Sơn.

Ông Lê Trọng Bình thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chiềng Sơn; thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025–2030 và Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026–2031.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định ông Lê Trọng Bình tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mai Sơn, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Mai Sơn nhiệm kỳ 2025–2030, kể từ ngày 5/5/2026.

Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định cho ông Lê Trọng Bình. Ảnh: Thanh Huyền

Phát biểu tại hội nghị, ông Lò Minh Hùng chúc mừng ông Lê Trọng Bình, tin tưởng trên cương vị công tác mới, ông Lê Trọng Bình tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần đoàn kết, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mai Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mai Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng cường xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; xây dựng xã Mai Sơn trở thành xã phát triển của tỉnh vào năm 2030.