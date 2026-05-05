Sơn La: Nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở về công tác Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc
05/05/2026 15:33 GMT +7
Ngày 5/5, Tỉnh ủy Sơn La khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác Đảng, công tác chính quyền, công tác Mặt trận Tổ quốc cho đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác Mặt trận.
Sơn La chú trọng nâng cao năng lực cán bộ cơ sở
Ngày 5/5, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, công tác chính quyền, công tác Mặt trận Tổ quốc cho đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng bản, thôn, tiểu khu, tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2025–2030 trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu các xã, phường.
Dự khai mạc có các ông: Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La; Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Thường trực Đảng ủy các xã, phường cùng 4.420 học viên là cán bộ cơ sở.
Phát biểu khai mạc, ông Chá A Của nhấn mạnh, lớp tập huấn là dịp quan trọng để đội ngũ cán bộ cơ sở cập nhật kiến thức mới, nâng cao năng lực quản lý, phương pháp lãnh đạo, tổ chức sinh hoạt chi bộ và điều hành hoạt động ở thôn, bản theo hướng khoa học, hiệu quả.
Ông Chá A Của đề nghị các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu sâu các chuyên đề; chủ động trao đổi, thảo luận, gắn lý luận với thực tiễn nhằm vận dụng hiệu quả vào công việc tại địa phương.
Trong thời gian 3 ngày (từ 5 đến 7/5), các học viên được nghiên cứu nhiều chuyên đề thiết thực như: Vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tập hợp, vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; công tác xây dựng Đảng trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của chi bộ; phương thức lãnh đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ; phát huy giá trị văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.
Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng bản, tổ dân phố và cán bộ Mặt trận cơ sở được củng cố kỹ năng thực tiễn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, sáng tạo trong công tác. Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Một số hình ảnh tại hội nghị tập huấn
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