Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La giữ chức Bí thư xã

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La quyết định điều động, chỉ định ông Phạm Minh Hải, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sơn (Sơn La) nhiệm kỳ 2025–2030.

Tân Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sơn sinh ngày 29/8/1982; có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kỹ thuật cấp thoát nước – môi trường nước, Tiến sĩ Quản lý hành chính và Chính sách công; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quyết định bổ nhiệm cho ông Phạm Minh Hải. Ảnh: TH Sơn La

Trong quá trình công tác, Tân Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sơn đã đảm nhiệm qua nhiều vị trí: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Kỹ thuật tại Trung tâm Kiểm định chất lượng (thuộc Sở Xây dựng tỉnh Sơn La cũ); sau đó chuyển công tác về Văn phòng Tỉnh ủy, lần lượt giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Tổng hợp; Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy.

Việc điều động, chỉ định cán bộ nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, điều hành ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đặc biệt trong bối cảnh các địa phương đang tập trung triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

