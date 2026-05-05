Tỉnh ủy Lai Châu công bố các quyết định về công tác cán bộ

Dự hội nghị có các ông: Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Các đại biểu tham dự Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu.

Cụ thể, hội nghị đã công bố quyết định số 144-QĐNS/TW, ngày 24/4/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025–2030.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y ông Lò Văn Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025–2030.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Lai Châu trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu.

Hội nghị cũng đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu quyết định ông Lò Văn Cương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thôi giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; điều động đến nhận nhiệm vụ tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy từ ngày 1/5/2026.

Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Sùng A Nủ - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/5/2026.

Đồng thời, giao quyền Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đối với ông Sùng A Nủ kể từ ngày 1/5/2026 đến khi kiện toàn chức danh Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

