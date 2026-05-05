Dông lốc quét qua Sơn La, 1 người bị thương, 125 nhà hư hại

Sơn La thiệt hại năng nề do thiên tai

Trong hai ngày 2 và 3/5, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra mưa lớn kèm dông lốc, gió giật mạnh, gây thiệt hại tại nhiều địa phương. Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai đã làm 1 người bị thương và ảnh hưởng đến hàng trăm nhà dân.

Cụ thể, tại bản Mường Chiến 2, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La có một người dân bị gãy tay do mái nhà tốc, vật liệu rơi trúng trong lúc dông lốc xảy ra. Đây là trường hợp bị thương duy nhất tại Sơn La được ghi nhận trong đợt thiên tai này.

Thiệt hại về nhà ở là đáng kể khi toàn tỉnh có 125 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 1 căn bị sập đổ hoàn toàn; nhiều nhà bị tốc mái, hư hỏng do cây đổ và sạt lở. Các địa phương chịu ảnh hưởng gồm Quỳnh Nhai, Sông Mã cùng các xã Huổi Một, Chiềng Khoong, Ngọc Chiến, Mường Giôn, Chiềng Lao, Mường Khiêng, Mường Sại…

Các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Nguyễn Nga

Không chỉ gây thiệt hại về nhà ở, dông lốc còn làm ảnh hưởng một số diện tích lúa, cà phê và tác động đến 3 điểm trường học trên địa bàn. Hệ thống điện tại các khu vực Mộc Châu – Vân Hồ, Phù Yên – Bắc Yên, Sông Mã – Sốp Cộp cũng bị hư hại với nhiều cột điện gãy đổ, nghiêng, rạn nứt, gây gián đoạn cục bộ việc cấp điện.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã khẩn trương kiểm tra, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời tổ chức gia cố, sửa chữa nhà ở, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Ngành điện cũng nhanh chóng triển khai khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện trở lại cho 100% khách hàng bị ảnh hưởng.

Hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại để triển khai các chính sách hỗ trợ theo quy định.

Trước đó, chiều tối ngày 1/5, tại xã Phiêng Khoài, mưa đá kèm gió lốc đã làm khoảng 1,5 ha mận hậu bị thiệt hại; 24 nhà dân tại 4 bản bị tốc mái, vỡ tấm lợp. Đây được xem là diễn biến thời tiết cực đoan, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong thời điểm giao mùa, đòi hỏi các địa phương tiếp tục chủ động phương án ứng phó trong thời gian tới.

