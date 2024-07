Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tỉnh Sơn La, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2024 của tỉnh đạt 99,84%, tăng so với 2023 là 0,12% (2023: 99,72%).Điểm Trung bình các môn thi đạt 6,40 điểm, tăng so với năm 2023 là 0,29 điểm (2023: 6,11 điểm). Số điểm 10 đạt 168 điểm, tăng so với năm 2023 là 6 điểm.