Nông thôn Tây Bắc: Xã Mường Thàng vượt khó, thu ngân sách đạt gần 95% kế hoạch

Kinh tế phục hồi, nông nghiệp là trụ đỡ

Trong 9 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội xã Mường Thàng ghi nhận nhiều tín hiệu phục hồi tích cực. Nổi bật là kết quả thu ngân sách nhà nước đạt 400,88 triệu đồng tính đến ngày 20/8, tương đương 94,99% dự toán UBND tỉnh giao. Công tác giải ngân vốn đầu tư công cũng đạt tiến độ khả quan, thực hiện được 79,214 tỷ đồng, bằng 59% kế hoạch năm.

Trong 9 tháng đầu năm, xã Mường Thàng đã hoàn thành gần 95% chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch. Ảnh: Thành Dân.

Là địa bàn thuần nông, nông nghiệp vẫn giữ vai trò trụ cột trong phát triển kinh tế của xã. Các loại cây trồng chủ lực đều sinh trưởng tốt, mang lại tín hiệu khả quan cho vụ sản xuất năm nay. Hiện toàn xã có trên 142ha cây có múi (chủ yếu là cam và bưởi), gần 737ha mía, trong đó một phần diện tích đã bước vào thu hoạch; diện tích gieo cấy lúa vụ mùa hè thu ước đạt 443 ha. Song song với trồng trọt, công tác lâm nghiệp được quan tâm đẩy mạnh, xã đã trồng mới trên 166 ha rừng, chủ yếu là keo, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 38,9%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Mường Thàng vẫn đang đối diện với hai thách thức lớn, đó là dịch bệnh trên đàn vật nuôi và thiên tai diễn biến phức tạp. Trên địa bàn 23 xóm của xã, dịch bệnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến 125 hộ chăn nuôi, làm 528 con lợn, trong đó có 98 con lợn nái, bị chết và buộc phải tiêu hủy. Trước tình hình đó, UBND xã đã khẩn trương công bố dịch, thành lập Ban Chỉ đạo, các chốt kiểm dịch và đội phản ứng nhanh để kịp thời khoanh vùng, xử lý, không để dịch lan rộng.

Bà Bùi Thị Vai (xã Mường Thàng) mạnh dản chuyển đổi sang trồng mía cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Thành Dân.

Trong 9 tháng qua, xã Mường Thàng chịu ảnh hưởng của 3 đợt thiên tai (mưa giông, lốc và bão số 3, số 5), gây thiệt hại đáng kể về tài sản, nhà ở và hoa màu. Về nhà ở, có 2 hộ phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn, 6 hộ bị tốc mái; chính quyền xã đã chủ động sơ tán tổng cộng 9 hộ với 41 nhân khẩu tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Thiên tai cũng khiến hàng chục héc-ta cây trồng bị thiệt hại, trong đó có 2,8 ha lúa, 3,5 ha ngô và 13,9 ha mía bị ngập úng. Nhiều tuyến đường liên xã bị sạt lở taluy dương, gây ngập cục bộ, cản trở giao thông và ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Ổn định nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Là xã được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của 4 xã Dũng Phong, Nam Phong, Tây Phong và Thạch Yên, hiện Mường Thàng đang trong giai đoạn kiện toàn bộ máy, tổ chức lại hoạt động.

Bên cạnh những kết quả tích cực về kinh tế, nông nghiệp, công tác quản lý đất đai còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do bản đồ đo đạc theo Chỉ thị 299 trước đây bị chồng chéo, hồ sơ, bản đồ và hiện trạng sử dụng đất có nhiều sai lệch, chồng chéo với các thửa đã được cấp giấy chứng nhận.

Trong 3 tháng cuối năm, xã Mường Thàng sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung chỉ đạo các trường học thực hiện tốt kế hoạch năm học 2025-2026, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Ảnh: Thành Dân.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, dù 1.630/1.631 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, nhưng chỉ có ít người dân tự thực hiện được, phần lớn vẫn do công chức Tư pháp - Hộ tịch trực tiếp hỗ trợ, làm thay. Nguyên nhân là người dân không có máy in, máy scan và chưa thành thạo thao tác trên thiết bị di động.

Để hoàn thành các mục tiêu năm 2025, UBND xã Mường Thàng xác định 3 tháng cuối năm sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Ổn định nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi để bảo vệ đàn gia súc; Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công; Tập trung chỉ đạo các trường học thực hiện tốt kế hoạch năm học 2025-2026, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về dữ liệu dân cư và chuyển đổi số.