Nông thôn Tây Bắc: Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Lai Châu đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Tỉnh ủy Lai Châu vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, nhằm đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, do Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức. (Ảnh: Vương Trang)

Nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy Lai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác PCTNLPTC, cụ thể hóa và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác tuyên truyền được cấp ủy Đảng các cấp trong tỉnh triển khai đa dạng, lan tỏa mạnh mẽ qua báo chí, nền tảng số và hệ thống chính trị cơ sở. Toàn tỉnh đã tổ chức 8.940 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 550 nghìn lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tham gia. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, hình thành văn hóa liêm chính trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong nhiệm kỳ, các cấp ủy Đảng ở Lai Châu đã kiểm tra 1.683 tổ chức đảng và 6.790 đảng viên; thi hành kỷ luật 18 tổ chức và 401 đảng viên, góp phần ngăn ngừa sai phạm ngay từ cơ sở.

Ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vương Trang)

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đã thực hiện nghiêm túc thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc tham nhũng, lãng phí, xử lý dứt điểm, không để xảy ra tình trạng bao che, bỏ lọt tội phạm. Các cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện sai phạm kinh tế với tổng số tiền hơn 80 tỷ đồng, kiến nghị thu nộp ngân sách 28 tỷ đồng. Kiểm toán Nhà nước thực hiện 4 cuộc kiểm toán, kiến nghị xử lý tài chính gần 1,2 tỷ đồng.

Song song với đó, tỉnh Lai Châu chú trọng xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực, gắn với các phong trào “tự soi, tự sửa”, “vừa hồng, vừa chuyên”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần công khai, minh bạch, phòng ngừa tham nhũng hiệu quả.

Nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác PCTNLPTC nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: Vương Trang)

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhấn mạnh: Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNLPTC; quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi trọng phòng ngừa, lấy “phòng là chính”; đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng; xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch, chuyển đổi số, gắn với trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân; lan tỏa văn hóa liêm chính, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ “không thể, không dám, không muốn và không cần tham nhũng”.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTNLPTC nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.