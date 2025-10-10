Nông thôn Tây Bắc: Người tiên phong với mô hình nuôi dê nhốt chuồng ở Điện Biên

Câu chuyện về giống dê đặc biệt

Cách đây vài năm, giống như nhiều hộ dân khác ở Thanh An, ông Võ cũng nuôi dê theo cách truyền thống, thả rông trên đồi để đàn dê tự tìm thức ăn, buổi tối mới gom chúng về chuồng. Nhưng mô hình ấy bộc lộ không ít bất cập như đàn dê hay ốm, thất lạc, sinh trưởng kém, hiệu quả kinh tế thấp.

“Thấy làm mãi mà không khấm khá lên, tôi bắt đầu tìm hiểu các mô hình nuôi dê mới trên mạng, hỏi han người quen ở các tỉnh khác. Khi thấy mô hình nuôi nhốt cho hiệu quả rõ ràng hơn, tôi quyết định thử sức”, ông Võ kể lại.

Không chỉ dừng lại ở việc cho ăn, ông Võ còn đặc biệt coi trọng việc tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh cho đàn dê. Ảnh Vinh Duy.

Từ quyết định ấy, ông bắt tay xây dựng khu chuồng trại khép kín. Không đơn thuần là “xây chuồng cho dê ở”, mà là thiết kế một không gian sống bài bản, khoa học. Chuồng được chia thành từng ô, có mái che, hệ thống thông gió và thoát nước, sàn lót bằng vật liệu dễ vệ sinh. “Mình chăm kỹ, thì con vật mới khoẻ. Con dê khoẻ thì mới mong lời”, ông Võ nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch.

Một điểm khác biệt nữa trong cách nuôi của ông Võ, là sự chú trọng đến chế độ chăm sóc, từ bữa ăn đến phòng bệnh.

Không để dê tự tìm thức ăn như trước, ông chủ động phối trộn khẩu phần ăn tùy theo độ tuổi và thể trạng từng con. Cỏ voi, cám ngô, khoáng, vitamin... đều được cân đo kỹ lưỡng. Dê con, dê vỗ béo, mỗi nhóm đều có khẩu phần riêng.

“Con dê cũng cần được tôn trọng như một sinh vật sống. Mình hiểu nó, thì nó mới hợp tác với mình”, ông Võ chia sẻ, ánh mắt thoáng nét tự hào khi nhắc về những con dê khoẻ mạnh trong chuồng.

Không chỉ dừng lại ở đó, ông còn đặc biệt coi trọng việc tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh. Ông lập sổ theo dõi sức khỏe từng con, ghi chép đầy đủ ngày tiêm phòng, tình trạng sức khoẻ, đảm bảo đàn dê luôn trong tình trạng ổn định. Nhờ vậy, đàn dê của ông phát triển đều, khoẻ mạnh.

Giống dê ông Võ đang nuôi là dê lai từ giống Nam Mỹ, được chuyển từ Ninh Thuận ra. Ảnh Vinh Duy

“Giống dê tôi đang nuôi là dê lai từ giống Nam Mỹ, được chuyển từ Ninh Thuận ra Vĩnh Phúc rồi đưa lên đây”, ông Võ nói, tay vuốt nhẹ bộ lông mượt của một con dê đực giống.

So với dê bản địa, giống dê lai này có nhiều ưu điểm như ăn tạp hơn, dễ nuôi hơn, sức đề kháng tốt, cho thịt nhiều hơn giống dê địa phương. “Tôi từng thử nuôi dê địa phương và cho ăn y hệt, nhưng nó lại kén ăn, tăng trưởng kém. Còn giống dê lai này ăn rất khỏe, lại nhanh lớn, đẻ đều”, ông Võ chia sẻ.

“Không chỉ cho riêng tôi, mà cho cả bản làng”

Chính sự nhạy bén trong việc chọn giống, cộng với phương pháp chăm sóc hợp lý đã giúp ông Võ duy trì đàn dê ổn định quanh năm, có lúc lên tới gần 100 con. Đây không chỉ là nguồn thu chính, mà còn là “vốn liếng sống” của cả gia đình.

Không chỉ người trong xã, nhiều khách hàng từ nơi khác cũng tìm đến tận chuồng để mua dê của ông Võ. Chị Nguyễn Thị Hoa, một khách hàng từ xã lân cận, chia sẻ: “Tôi từng mua dê của nhiều nơi, nhưng mua của anh Võ thì yên tâm hơn hẳn. Dê sạch, thịt săn chắc, không có mùi hôi, ăn rất ngon. Biết là anh ấy nuôi theo kỹ thuật nên tôi cũng thường giới thiệu cho bạn bè cùng mua”.

Từ hiệu quả bước đầu, mô hình nuôi dê nhốt chuồng của ông Võ nhanh chóng được bà con trong bản Bông chú ý. Người đến xem, học hỏi ngày một đông. Ảnh Vinh Duy

Từ hiệu quả bước đầu, mô hình nuôi dê nhốt chuồng của ông Võ nhanh chóng được bà con trong bản Bông chú ý. Người đến xem học hỏi ngày một đông. Có người bắt đầu xây chuồng, người khác thì hỏi mua giống, xin chia sẻ kinh nghiệm.

Ông Võ vui vẻ: “Tôi không giữ làm của riêng đâu. Mô hình tốt thì nên lan rộng ra. Mình giúp người khác làm được, thì cả bản cùng lên. Mình cũng vui chứ”.

Ông Trần Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Thanh An, đánh giá rất cao mô hình nuôi dê nhốt chuồng của ông Võ: “Đây là một mô hình tiêu biểu không chỉ về hiệu quả kinh tế mà còn về ý thức bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi rất hoan nghênh cách làm của anh Võ vừa sáng tạo, vừa bài bản. Trong thời gian tới, xã sẽ tạo điều kiện hỗ trợ vốn vay ưu đãi, mở các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi để mô hình này được nhân rộng. Mục tiêu là từng bước xây dựng vùng chăn nuôi dê tập trung, giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo”.

Mô hình nuôi dê của ông Võ là một trong những điển hình tiên tiến tại xã Thanh An. Ảnh Vinh Duy

Hiệu quả từ mô hình nuôi dê nhốt chuồng của ông Võ không chỉ dừng lại ở kinh tế hộ, nếu có sự hỗ trợ đúng mức, nó hoàn toàn có thể trở thành mô hình kinh tế mũi nhọn cho toàn xã.

“Ước mơ của tôi là bản Bông sẽ thành nơi ai nhắc đến cũng nghĩ tới nghề nuôi dê. Mỗi nhà vài chục con, cùng nhau phát triển. Không chỉ đủ ăn, mà còn sống khoẻ, sống vui”, ông Võ mỉm cười khi chia tay chúng tôi.