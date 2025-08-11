Nông thôn Tây Bắc: Mường Kim vươn mình ngoạn mục, thu nhập đầu người đạt 51 triệu/năm

Hiệu quả từ các phong trào thi đua ở Mường Kim

Trong suốt 5 năm qua, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua...", xã Mường Kim (Lai Châu) đã biến lời dạy đó thành hành động thiết thực. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động rộng khắp các lĩnh vực, từ kinh tế, xã hội đến quốc phòng, an ninh, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân trong xã tham gia, tạo bầu không khí sôi nổi.

Các đại biểu dự hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I (2025-2030), do UBND xã Mường Kim tổ chức. (Ảnh: Ánh Hồng)

Các phong trào thi đua đó đã mang lại “trái ngọt” trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của xã Mường Kim. Điển hình là kinh tế của xã Mường Kim có sự bứt phá ngoạn mục. Thu nhập bình quân đầu người của xã Mường Kim ước đạt 51 triệu đồng/năm, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 11.910 tấn.

Đặc biệt, người dân trong xã đã biết liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa, mang lại giá trị kinh tế cao. Tỷ lệ hộ nghèo của xã cũng nhờ đó mà giảm mạnh, chỉ còn 9,06%. Các chính sách an sinh xã hội cũng được xã Mường Kim thực hiện đầy đủ. 12 trường công lập trên địa bàn xã đều đạt chuẩn quốc gia. Hơn 80% dân số đã có hồ sơ sức khỏe điện tử.

Ông Đoàn Văn Đạt - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Kim tặng giấy khen cho các tập thể. (Ảnh: Ánh Hồng)

Tiếp tục thi đua, xây dựng Mường Kim phát triển bền vững

Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Văn Đạt - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Kim nhấn mạnh: Thời gian tới, xã Mường Kim sẽ tiếp tục phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đổi mới nội dung, hình thức thi đua để gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; chú trọng tìm kiếm, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình "người tốt, việc tốt" để tạo động lực mạnh mẽ cho toàn xã.

Ông Vũ Văn Nội - Chủ tịch UBND xã Mường Kim tặng giấy khen cho các hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020-2025. (Ảnh: Ánh Hồng)

Cũng trong dịp này, UBND xã Mường Kim đã trao Giấy khen cho 4 tập thể, 33 cá nhân và 4 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020-2025.

Những tấm gương này chính là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, nỗ lực không ngừng nghỉ của người dân Mường Kim, góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng và bền vững cho quê hương.