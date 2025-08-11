Nông thôn Tây Bắc: Mường Kim vươn mình ngoạn mục, thu nhập đầu người đạt 51 triệu/năm
11/08/2025 07:57 GMT +7
Sáng 10/8, xã Mường Kim (tỉnh Lai Châu) - một trong những xã ở vùng nông thôn Tây Bắc- tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I, tổng kết 5 năm nỗ lực thi đua xây dựng quê hương với những bứt phá ngoạn mục.
Hiệu quả từ các phong trào thi đua ở Mường Kim
Trong suốt 5 năm qua, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua...", xã Mường Kim (Lai Châu) đã biến lời dạy đó thành hành động thiết thực. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động rộng khắp các lĩnh vực, từ kinh tế, xã hội đến quốc phòng, an ninh, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân trong xã tham gia, tạo bầu không khí sôi nổi.
Các phong trào thi đua đó đã mang lại “trái ngọt” trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của xã Mường Kim. Điển hình là kinh tế của xã Mường Kim có sự bứt phá ngoạn mục. Thu nhập bình quân đầu người của xã Mường Kim ước đạt 51 triệu đồng/năm, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 11.910 tấn.
Đặc biệt, người dân trong xã đã biết liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa, mang lại giá trị kinh tế cao. Tỷ lệ hộ nghèo của xã cũng nhờ đó mà giảm mạnh, chỉ còn 9,06%. Các chính sách an sinh xã hội cũng được xã Mường Kim thực hiện đầy đủ. 12 trường công lập trên địa bàn xã đều đạt chuẩn quốc gia. Hơn 80% dân số đã có hồ sơ sức khỏe điện tử.
Tiếp tục thi đua, xây dựng Mường Kim phát triển bền vững
Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Văn Đạt - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Kim nhấn mạnh: Thời gian tới, xã Mường Kim sẽ tiếp tục phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đổi mới nội dung, hình thức thi đua để gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; chú trọng tìm kiếm, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình "người tốt, việc tốt" để tạo động lực mạnh mẽ cho toàn xã.
Cũng trong dịp này, UBND xã Mường Kim đã trao Giấy khen cho 4 tập thể, 33 cá nhân và 4 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020-2025.
Những tấm gương này chính là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, nỗ lực không ngừng nghỉ của người dân Mường Kim, góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng và bền vững cho quê hương.
Hội Khuyến học Hải Dương: Vinh dự được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc
Hội Khuyến học TP Hải Dương vừa tổ chức lễ đón nhận Cờ thi đua của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và sơ kết 6 tháng đầu năm 2025.
Nông dân Hải Dương thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tạo đòn bẩy lan tỏa cách làm giàu
Những năm qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" tại Hải Dương đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt của các cấp Hội Nông dân tỉnh Hải Dương trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Phong trào này đã phát huy hiệu quả mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Lào Cai: Thông tin mới nhất về việc hàng trăm giáo viên Bắc Hà bị loại khỏi danh sách bình xét thi đua
UBND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai vừa có thông tin chính thức về việc hàng trăm giáo viên bị loại khỏi danh sách bình xét thi đua do không nộp đầy đủ các loại quỹ từ thiện.