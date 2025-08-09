Nông thôn Tây Bắc: Hiệu quả từ các phong trào thi đua yêu nước ở xã Than Uyên

Những thành tựu nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước ở Than Uyên

Trong 5 năm qua, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, xã Than Uyên đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực. Trọng tâm là các phong trào như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Những phong trào này đã phát huy mạnh mẽ sức mạnh của toàn hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong xã.

Các đại biểu dự hội nghị điển hình tiên tiến xã Than Uyên lần thứ I. (Ảnh: Đinh Đông)

Nhờ đó, xã Than Uyên đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt và vượt kế hoạch, từ sản lượng lúa, ngô cho đến tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới. Đặc biệt, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn xã Than Uyên đã có những bước tiến đáng kể. Trong 6 tháng đầu năm, xã Than Uyên duy trì 40 sản phẩm OCOP đạt 3 và 4 sao; thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 880 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 5.783 tấn, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc đạt 6%.

Hiện nay, 100% hộ dân trên địa bàn xã được sử dụng điện lưới quốc gia; 83,1% dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử; và 97,6% thôn bản, khu dân cư đã có nhà văn hóa.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Hồng Thái – Bí thư Đảng ủy xã Than Uyên nhấn mạnh: Trong giai đoạn tới, các phòng, ban và người dân cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, để tạo động lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020-2025 được khen thưởng. (Ảnh: Đinh Đông)

Trong giai đoạn 2025-2030, xã Than Uyên sẽ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, triển khai hiệu quả các phong trào để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, xây dựng xã Than Uyên ngày càng phát triển toàn diện, bền vững.

Cũng tại hội nghị, một cá nhân đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp xuất sắc. Ngoài ra, UBND xã Than Uyên cũng trao tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 7 hộ gia đình và 61 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020-2025.