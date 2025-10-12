Nông thôn Tây Bắc: Mặt trận Tổ quốc xã Than Uyên phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp các tầng lớp nhân dân

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Than Uyên lần thứ I

Hơn 120 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Than Uyên dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Than Uyên lần thứ I.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên xã Than Uyên đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo niềm tin trong đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền các cấp; triển khai sâu rộng và có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.



Quang cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Than Uyên lần thứ I. (Ảnh: Đinh Dông)

Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên xã Than Uyên cũng đã phối hợp tổ chức 19 hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp, với 1.389 lượt cử tri tham dự; vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” với số tiền 391 triệu đồng; trao 687 suất quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn; hỗ trợ 91 hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban MTTQ xã Than Uyên đề ra 15 mục tiêu cụ thể và chương trình hành động gồm 6 nội dung, trong đó, phấn đấu 100% Ban Công tác Mặt trận, chi hội, chi đoàn, cán bộ, đảng viên cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã được quán triệt, học tập, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tồ chức được ít nhất một hoạt động liên hoan văn hóa, văn nghệ có tính cộng đồng...

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội. (Ảnh: Đinh Đông)

Phát biểu tại Đại hội, ông Hoàng Thọ Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Than Uyên cần tiếp tục phát huy khối sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực thực hiện chuyển đổi số gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của nhân dân trong phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Đại hội đã hiệp thương cử 65 đại biểu vào Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Than Uyên nhiệm kỳ 2025-2030 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.