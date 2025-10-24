Nông thôn Tây Bắc: Lực lượng thanh niên xã Than Uyên tham gia sửa chữa, làm mới 6,7km đường giao thông nông thôn

Sôi nổi phong trào "Thanh niên tình nguyện" ở Than Uyên

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Than Uyên (Lai Châu) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 120 đại biểu đại diện cho hơn 5.270 thanh niên trên địa bàn xã dự Đại hội.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Than Uyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Đinh Đông)

Thời gian qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xã Than Uyên có nhiều chuyển biến tích cực. Từ năm 2022 đến nay, toàn xã Than Uyên tổ chức hơn 89 diễn đàn, hội nghị, tọa đàm giáo dục đạo đức, lối sống cho hơn 3.800 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi; tổ chức thực hiện 12 hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; giúp đỡ 18 thanh niên chậm tiến, thanh niên vi phạm pháp luật hòa nhập với cuộc sống cộng đồng.

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” trên địa bàn xã cũng có bước phát triển mới, không ngừng mở rộng về quy mô, nội dung, hình thức, hướng mạnh vào các nội dung an sinh xã hội với chương trình tình nguyện: ‘‘Ngày Thứ bảy tình nguyện”, ‘‘Ngày Chủ nhật xanh”, ‘‘Hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”.

Lãnh đạo xã Than Uyên tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: Đinh Đông)

Lực lượng thanh niên trên địa bàn xã đã tham gia sửa chữa, làm mới 6,7km đường giao thông nông thôn, hỗ trợ ngày công xóa 12 nhà tạm, dột nát; phối hợp với các đơn vị thiện nguyện trao tặng hơn 650 suất quà cho các em học sinh. Các liên đội trực thuộc đã xây dựng trên 32 công trình măng non với tổng trị giá hơn 15 triệu đồng.

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Bản lĩnh – Tiên phong - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Than Uyên đề ra 2 nhiệm vụ đột phá, 12 chỉ tiêu cụ thể và 7 nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội. (Ảnh: Đinh Đông)

Tham luận của đại biểu tại đại hội tập trung vào các nội dung: đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp; bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc; phát triển đảng viên trong trường học.

Phát biểu tại đại hội, chị Bế Thị Bằng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu nhấn mạnh: Nhiệm kỳ mới, Đoàn xã Than Uyên cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên; đẩy mạnh 2 phong trào lớn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”, “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”…