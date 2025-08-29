Nông thôn Tây Bắc: Điện Biên thi đua “30 ngày thần tốc hoàn thành làm nhà cho người dân vùng lũ”

Đại tá Nguyễn Trung Đắc, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên, cho biết: Nối tiếp truyền thống Bộ đội Cụ Hồ và tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", trong đợt thi đua thần tốc, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ làm mới 80 ngôi nhà, sửa chữa 241 ngôi nhà cho các gia đình bị thiệt hại do lũ quét, thiên tai tại các xã: Xa Dung, Na Son, Tìa Dình, Phình Giang, Sín Thầu, Nậm Kè...

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ làm mới 80 ngôi nhà, sửa chữa 241 ngôi nhà cho các gia đình bị thiệt hại do lũ quét, thiên tai tại các xã: Xa Dung, Na Son, Tìa Dình, Phình Giang. Ảnh Vinh Duy.

Đại tá Nguyễn Trung Đắc, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên, cho biết: Nối tiếp truyền thống Bộ đội Cụ Hồ và tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", trong đợt thi đua thần tốc, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ làm mới 80 ngôi nhà, sửa chữa 241 ngôi nhà cho các gia đình bị thiệt hại do lũ quét, thiên tai tại các xã: Xa Dung, Na Son, Tìa Dình, Phình Giang, Sín Thầu, Nậm Kè...

Nhấn mạnh ý nghĩa của đợt thi đua thần tốc là hành động cụ thể của lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm của bộ đội với nhân dân, Đại tá Nguyễn Trung Đắc còn khẳng định, quyết tâm hoàn thành nhà cho bà con trong đợt thi đua cũng chính là mệnh lệnh từ trái tim người lính luôn sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Ngay sau lễ phát động hơn 100 cán bộ chiến sỹ đã bắt tay vào xây dựng nhà mới cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh Vinh Duy.

"Hôm nay, tại điểm tái định cư này, chúng ta cùng quyết tâm biến hào khí 2/9 thành hành động cụ thể là làm mới, sửa chữa nhà ở cho bà con; phấn đấu ngày 25/9 hoàn thành toàn bộ làm mới 80 nhà và sửa chữa 241 nhà. Làm được như thế là chúng ta đã góp phần quan trọng để hàng nghìn bà con, trẻ nhỏ có nhà ở ổn định và có cuộc sống tốt hơn" Đại tá Nguyễn Trung Đắc nhấn mạnh.

Được biết, cùng thời điểm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên phát động đợt thi đua thần tốc, tại các xã: Na Son, Tìa Dình, Háng Lìa cũng có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã bắt tay ngay vào việc làm nhà mới và sửa chữa nhà cho các gia đình bị hư hỏng.

Trước đó, như đã thông tin, trận lũ quét lở đất xảy ra tại Điện Biên vào đầu tháng 8/2025 đã gây thiệt hại nặng nề ở bản Háng Pù Xi, xã Xa Dung và các xã: Na Son, Phình Giàng, Tìa Dình. Lũ quét lở đất làm 10 người bị thiệt mạng, 12 người bị thương; hàng trăm ngôi nhà của nhân dân bị đổ sập, cuốn trôi.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phấn đấu ngày 25/9 hoàn thành toàn bộ làm mới 80 nhà và sửa chữa 241 nhà ở cho các hộ dân. Ảnh Vinh Duy.

Thiệt hại nặng nề nhất là bản Háng Pù Xi, với 20 ngôi nhà bị đổ sập, lũ cuốn; nhiều cháu nhỏ bị bùn đất vùi lấp. Trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả tại bản Háng Pù Xi và xã Tìa Dình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu tỉnh Điện Biên, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành ưu tiên trước nhất cho việc hỗ trợ người dân làm nhà ở, khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngay sau khi lũ quét đi qua, lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên đã cử hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị về Háng Pù Xi và các xã hỗ trợ di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn và tìm kiếm người mất tích do lũ quét.