Nông thôn Tây Bắc: Công an xã Than Uyên tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác tội phạm

Công an xã Than Uyên lắng nghe ý kiến nhân dân

Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2025 của Công an xã Than Uyên nêu rõ: Trong 9 tháng, lực lượng Công an xã Than Uyên đã chủ động xây dựng các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự; tích cực bám nắm địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm tra; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác tội phạm; lan tỏa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Quang cảnh hội nghị Công an xã Than Uyên lắng nghe ý kiến nhân dân. (Ảnh: Đinh Đông)

Theo đó, Công an xã Than Uyên đã tổ chức được 156 buổi tuyên truyền trực tiếp, thu hút trên 11.790 người tham gia; vận động bà con giao nộp 3 khẩu súng kíp tự chế; phát hiện, bắt giữ 21 vụ, 23 đối tượng về ma túy; lập 11 hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc…

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Văn Toan - Phó Chủ tịch UBND xã Than Uyên nhấn mạnh: Thời gian tới, lực lượng Công an xã cần chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo về lừa đảo qua mạng, xuất cảnh trái phép, ma túy học đường…

Lãnh đạo Công an xã Than Uyên báo cáo tình hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2025. (Ảnh: Đinh Đông)

Tại hội nghị, các đại biểu phát biểu ý kiến tập trung vào các vấn đề còn tồn tại trên địa bàn và đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác quản lý công dân, các cơ sở lưu trú, kinh doanh có điều kiện; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; tình trạng thanh niên tập trung đi xe phóng nhanh…

Trên cơ sở các ý kiến của đại biểu, đại diện UBND xã, Công an xã đã tiếp thu, giải đáp một số kiến nghị thuộc thẩm quyền. Các nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo, gửi đến các cơ quan, đơn vị cấp trên để sớm có ý kiến trả lời cho người dân.