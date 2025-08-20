Lai Châu nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng
20/08/2025 15:16 GMT +7
Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Lai Châu để khảo sát tình hình chấp hành pháp luật trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng và điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án năm 2025.
Chuyển biến công tác phòng chống tham nhũng ở Lai Châu
Từ đầu năm tới nay, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh Lai Châu cơ bản ổn định, không xảy ra vụ án nào về xâm phạm an ninh quốc gia. Công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, ma túy, môi trường được triển khai toàn diện với nhiều giải pháp đồng bộ. Công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm cũng được các cơ quan chức năng của tỉnh quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả. Công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng tiếp tục được các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện gắn với hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán và kiểm tra nội bộ.
UBND tỉnh đã ban hành 8 văn bản, chương trình, kế hoạch chỉ đạo về công tác phòng chống tội phạm; thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh. Toàn tỉnh xảy ra 109 vụ về trật tự xã hội (giảm 16 vụ so với cùng kỳ năm 2024), điều tra làm rõ 99 vụ; bắt, xử lý 158 đối tượng. Các cấp, ngành đã tổ chức thực hiện 63 cuộc thanh tra, kiểm tra về tham nhũng; qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng, ban hành 17 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 tổ chức, 6 cá nhân...
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm, giám định tư pháp và định giá tài sản trong tố tụng hình sự, tham nhũng; khó khăn trong công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp…
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các sở, ngành tiếp thu ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn công tác, để hoàn thiện báo cáo và triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Đỗ Đức Hồng Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của tỉnh Lai Châu trong công tác chuẩn bị và báo cáo. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhấn mạnh, sau buổi làm việc, UBND tỉnh Lai Châu tiếp tục hoàn thiện báo cáo, bổ sung số liệu, làm rõ một số kiến nghị, đề xuất để Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tổng hợp, báo cáo Quốc hội xem xét, cho ý kiến trong thời gian tới.
