Nông dân vùng cao Lai Châu phòng chống rét, đói cho gia súc

Để phòng chống rét, đói cho gia súc, nông dân Lai Châu đã chủ động gia cố chuồng trại, dự trữ thức ăn phòng thời tiết rét đậm, rét hại mùa đông này.

Để phòng chống rét, đói cho gia súc khi vào đông, ngay từ đầu mùa, nông dân những bản vùng cao xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (Lai Châu) đã tất bật sửa sang chuồng trại, dự trữ rơm dạ khi nhiệt độ rét đậm, rét hại.

Chúng tôi có chuyến công tác ở xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (Lai Châu) tới đâu cũng không khó nhận ra hình ảnh chuồng trại đã được ra cố, quây bạt chắn gió, rơm rạ đã được chất đầy nhà.

Bởi đã có kinh nghiệm trong phòng chống rét, đói cho gia súc, nên trước khi đông về người dân xã Tả Lèng, huyện Tam Đường đã tích cực chuẩn bị trước đó một thời gian khá dài.

Cũng như bao gia đình ở bản Thèn Pả (xã Tả Lèng) khi trời trở lạnh anh Giàng A Tủa chủ động đưa 2 con trâu thả trong rừng về chăm sóc tại nhà. Chuồng nhốt trâu đã được anh mua thêm bạt về quây kín. Quanh nhà, rơm đã được chất từng đống lớn.

Để phòng chống rét cho gia súc, anh Giàng A Tủa ở bản Thèn Pả, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, Lai Châu mua thêm bạt về quấn quanh chuồng trại.



Chia sẻ với chúng tôi, anh Tủa cho biết: Đàn trâu của gia đình tôi và bà con trong bản luôn khoẻ mạnh cũng nhờ chúng tôi làm tốt việc phòng chống rét khi mùa động về. Bản tôi ở trên cao, mùa đông nhiệt độ thường xuống rất thấp, nếu để trâu trong rừng rất dễ bị chết do rét hoặc đói.

Cũng như những năm trước, trước khi đông về, tôi đã gia cố lại chuồng trại, tôi xuống tận chợ huyện mua bạt về quây quanh chuồng để chắn gió. Còn mấy đống rơm tôi đã tích trữ ngay sau vụ mùa để làm thức ăn cho trâu trong những ngày đông.

"Những năm gần đây, nhờ được cán bộ xã, huyện xuống tận bản phổ biến các biện pháp phòng chống rét, đói cho gia súc, bà con chúng tôi học theo nên tình trạng trâu, bò, ngựa, dê của xã bị chết đã giảm nhiều lắm, hoạ hoằn mới có thôi", anh Tủa vui vẻ nói.

Được biết, Tả Lèng là xã vùng cao của huyện Tam Đường (Lai Châu) vào mùa đông thời tiết trên địa bàn xã rất lạnh. Hàng năm chịu nhiều đợt rét đậm, rét hại, ảnh hưởng rất lớn đến đàn vật nuôi và cây trồng.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Giàng A Nủ, Công chức địa chính nông nghiệp xã Tả Lẻng, huyện Tam Đường, Lai Châu cho biết: Công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức của bà con trong việc phòng chống rét, đói cho gia súc được chúng tôi chú trọng thực hiện. Nhờ đó nhiều năm trở lại đây bà con đã biết chuẩn bị các điều kiện để tăng cường sức đề kháng cho gia súc trong mùa đông.

Ngày sau vụ mùa, gia đình anh Giàng A Tủa ở bản Thèn Pả, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, Lai Châu đã thu gom rơm, rạ về làm thức ăn cho gia súc, giúp đàn gia súc tăng cường sức đề kháng phòng chống rét, đói. Ảnh Tuấn Hùng

Hiện nay, tổng đàn gia súc trên địa bàn xã có 3.595 con, trong đó, đàn trâu 712 con, đàn ngựa 86 con, còn lại là lợn và dê... toàn xã có gần 90% hộ gia đình có chuồng trại kiên cố, 100% các gia đình đã dự trữ thức ăn cho gia súc.

Nhờ bà con thực hiện tốt các biện pháp phòng chống rét, đói vào mùa đông nên những năm qua đàn gia súc trên địa bàn xã sinh trưởng, phát triển tốt, không bị thiệt hại khi trời rét đậm, rét hại.

Lai Châu có nhiều giải pháp phòng chống rét, đói cho gia súc

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt điện tử, bà Lê Thị Hương Nhàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lai Châu cho biết: Để phòng chống rét, đói cho đàn gia súc, tỉnh Lai Châu đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho bà con nông dân, tiêu biểu như chính sách hỗ trợ làm chuồng trại, chính sách hỗ trợ trồng cỏ… nhờ đó bà con đã có điều kiện xây dựng chuồng trại có quy mô lớn, nguồn thức ăn cho gia súc cũng luôn được đảm bảo.

Bên cạnh các chính sách hỗ trợ của tỉnh, Chi cục cũng tăng cường phối hợp với các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ đàn gia súc, nhất là vào mùa đông.

Các chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp của tỉnh Lai Châu giúp bà con nông dân có điều kiện xây dựng chuồng trại kiên cố, trồng cỏ làm thức ăn cho gia súc, góp phần giúp bà con phòng chống rét, đói cho đàn gia súc khi đông về. Ảnh Tuấn Hùng

Rót ché nước mời khách, chị Nhàn cho biết thêm, mặc dù các địa phương đã rất nỗ lực trong việc phòng chống rét, đói cho đàn gia súc, tuy nhiên tình trạng gia súc bị chết vẫn còn diễn ra nhưng đã giảm rất nhiều so với những năm trước.

Năm 2022 toàn tỉnh Lai Châu có 190 con gia súc chết, chủ yếu là những con đã già và con non. Nguyên nhân phần lớn là do sức đề kháng thấp, số chết do một bộ phận người dân vùng sâu, vùng xa còn còn lơ là trong việc bảo vệ và chăm sóc.

Cũng theo bà Nhàn, vào mùa đông thời tiết ở Lai Châu diễn biến rất thất thường. Có những thời điểm nhiệt độ nền xuống thấp từ 3 – 6 độ C, thậm chí có vùng xuống tới 0 độ C. Vì thế việc phòng chống rét, đói cho đàn gia súc của địa phương gặp rất nhiều khó khăn.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, để duy trì ổn định đàn gia súc trong mùa đông, các địa phương trong tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo cán bộ thú y đến từng hộ gia đình để vận động người dân tham gia tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn gia súc.

Việc người dân ở Lai Châu chủ động việc phòng chống rét, đói cho đàn gia súc đã góp phần không nhỏ trong việc duy trì và phát triển đàn vật nuôi của tỉnh Lai Châu. Ảnh Tuấn Hùng

Đồng thời, tổ chức cho người dân ký cam kết trong việc che chắn chuồng trại, không thả rông gia súc trong những ngày giá rét.

Song song với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cũng tăng cường khuyến cáo người chăn nuôi, khi nhiệt độ xuống dưới 12 độ C tuyệt đối không được thả rông gia súc ra ruộng, bãi chăn thả, trên rừng qua đêm.

Cùng với đó, cần cung cấp nguồn thức ăn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, bổ sung vitamin tổng hợp và muối khoáng. Nếu vào ngày rét đậm, rét hại bà con cần đốt lửa sưởi ấm cho đàn gia súc, điều chỉnh lượng thức ăn tinh để bổ sung năng lượng giúp trâu, bò chống lại giá rét.