Người lính "đặc biệt" của các em học sinh vùng lũ Chiềng Sơ

Gác lại mái ấm nhỏ lên đường làm nhiệm vụ ở vùng lũ Chiềng Sơ

Chiềng Sơ những ngày sau lũ vẫn nặng trĩu trong bầu không khí ẩm ướt và xám xịt. Hai cây cầu treo nối các bản vùng cao với trung tâm xã đã bị cuốn trôi hoàn toàn, chia cắt hơn chục bản với bên ngoài.

Những người dân vốn đã quen với cuộc sống khó khăn nay càng thêm khốn đốn, không đường ra chợ, trẻ em không thể đến trường, giao thương gần như tê liệt.

Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, có một người lính vẫn lặng thầm ngày đêm lái xuồng vượt dòng nước dữ, đưa người dân và các em học sinh vượt sông an toàn. Người đó là Thượng úy Vũ Mạnh Hùng, Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 Sông Mã, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La.

Sinh năm 1994, Thượng úy Hùng hiện đang sống cùng vợ và hai con nhỏ. Đứa lớn mới hơn 2 tuổi, còn đứa bé chưa tròn một năm tuổi. Cuộc sống của anh, như bao người lính khác, luôn gắn liền với những chuyến đi, những lần công tác xa nhà. Nhưng có lẽ chuyến đi lần này về với bà con xã Chiềng Sơ sau cơn lũ, là một hành trình đặc biệt hơn cả.







Thượng úy Vũ Mạnh Hùng, Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 Sông Mã, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La hỗ trợ người dân mặc áo phao. Ảnh: Văn Ngọc

Thượng úy Hùng chia sẻ: "Khi nhận nhiệm vụ, tôi chỉ kịp xếp gọn ba lô, dặn vợ vài câu rồi lên đường. Con nhỏ còn đang ốm, nhưng nhiệm vụ là trên hết. Bà con cần, là mình đi".

Giữa dòng nước lũ, người lính trẻ ấy ngày ngày ngồi trên chiếc xuồng nhỏ, kiên nhẫn đưa từng người dân qua sông. Có lúc nước lên cao, có khi trời đổ mưa, gió rít từng cơn, nhưng anh chưa từng vắng mặt dù chỉ một ngày.

Ông Lò Văn Chiến, người dân bản Pe Tiến, xã Chiềng Sơ xúc động chia sẻ: Cầu bị cuốn trôi, bản tôi coi như bị cô lập hoàn toàn. Không ra chợ được, không buôn bán được gì, cuộc sống khốn khó lắm. Nhờ có cán bộ Hùng lái xuồng đưa bà con qua sông mà tôi mới kịp mang hàng ra bán, kiếm được chút tiền mua gạo. Tôi biết ơn cán bộ Hùng lắm.

Không chỉ giúp người lớn vượt sông để buôn bán, Thượng úy Hùng còn là “người hùng” đối với các em học sinh nơi đây, những đứa trẻ mà con đường duy nhất đến trường giờ đây là chiếc xuồng nhỏ giữa dòng nước.

Em Lò Văn Quốc, học sinh trường Tiểu học Pe Tiến, xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La chia sẻ: Cháu sợ nước lắm, nhưng chú Hùng luôn động viên, cười bảo "đi với chú không sợ đâu con". Nhờ chú mà cháu kịp đến trường đúng giờ học. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm.

Thượng úy Vũ Mạnh Hùng, Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 Sông Mã, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La hỗ trợ các em nhỏ mặc áo phao qua sông. Ảnh: Văn Ngọc

Không chỉ làm nhiệm vụ, mà là sẻ chia

Công việc lái xuồng tưởng chừng đơn giản, nhưng thực tế là cả một hành trình đầy hiểm nguy, đòi hỏi sức bền, sự khéo léo và cả tinh thần thép. Thượng úy Hùng không chỉ đưa người dân qua sông một cách an toàn, anh còn là người trò chuyện, lắng nghe và chia sẻ cùng bà con giữa lúc khó khăn chồng chất.

Bà Lò Lan Phương, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La cho biết: Mưa lũ đã khiến hai cây cầu treo hư hỏng hoàn toàn, khiến gần chục bản của xã bị cô lập. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nhanh chóng điều động lực lượng hỗ trợ người dân qua sông buôn bán, giao thương, các em học sinh đến kịp giờ học.

Những chuyến xuồng đưa các em học sinh qua sông đến trường. Ảnh: Văn Ngọc

Trong đó, Thượng úy Hùng là một cán bộ rất tận tình, trách nhiệm và hết lòng vì dân. Bà con quý anh lắm. Trong mỗi chuyến xuồng chở theo những gùi hàng, những em học sinh khoác áo đồng phục, hay cụ già tay run run bám vào thành xuồng, đều có bóng dáng của người lính trẻ cần mẫn giữa sóng nước.

Không cần những lời tung hô, Thượng úy Hùng âm thầm làm nhiệm vụ như một điều tất yếu của người lính Cụ Hồ. Với anh, giúp đỡ nhân dân không chỉ là mệnh lệnh từ cấp trên, mà còn là trách nhiệm từ trái tim, trái tim của một người lính biết yêu thương và sẻ chia.

Sau cơn lũ dữ chiếu cầu treo bị hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Văn Ngọc

Trong thời gian tới, các cây cầu sẽ được sửa chữa, người dân Chiềng Sơ rồi sẽ có những con đường vững chãi để đi lại. Nhưng có lẽ, điều đọng lại lâu nhất trong lòng họ không phải là những cây cầu bê tông sắt thép, mà chính là hình ảnh một người lính trẻ, áo ướt sũng giữa mưa lũ, vẫn không ngừng đưa từng người dân vượt qua khó khăn, đưa các em học sinh đến trường, đưa hy vọng và niềm tin về một ngày mai tươi sáng hơn.

Thượng úy Vũ Mạnh Hùng, người lính của dân bản, đã để lại nơi vùng đất lũ không chỉ những chuyến xuồng, mà còn là bài học về sự hy sinh, lòng nhân ái và phẩm chất cao đẹp của người lính thời bình.