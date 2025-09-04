Sơn La: Chuẩn bị chu đáo cho năm học mới 2025-2026

Sơn La chuẩn bị chu đáo cho cho năm học mới

Năm học 2025-2026, toàn tỉnh Sơn La có 609 cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến THPT, với gần 380.000 học sinh. Để đảm bảo điều kiện tốt nhất đón học sinh tới trường, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Sơn La đã phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học.

Đồng thời, ngành Giáo dục cũng chú trọng chuẩn bị nơi ăn, ở cho học sinh bán trú, nội trú; bố trí kinh phí cho các cơ sở giáo dục và thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho nhà giáo và học sinh.

Các trường học trên địa bàn tỉnh Sơn La chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt, những điểm trường chịu ảnh hưởng do thiên tai, mưa lũ đã được cấp uỷ, chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục, cơ bản đảm bảo đủ điều kiện khai giảng và tổ chức dạy học.

Toàn tỉnh có 58 trường học bị ảnh hưởng về cơ sở vật chất, thiết bị, với tổng kinh phí khắc phục dự kiến gần 98 tỷ đồng. Đến nay, học sinh trên địa bàn đều đã có đủ sách giáo khoa cho năm học mới, kể cả ở những trường vùng lũ.

Để chuẩn bị chu đáo Lễ khai giảng năm học 2025-2026, Sở GD&ĐT Sơn La đã chỉ đạo các nhà trường bố trí đủ tivi, màn hình LED, đảm bảo giáo viên và học sinh theo dõi trực tiếp Lễ khai giảng chung toàn quốc từ điểm cầu Trung ương. Tại điểm cầu chính của tỉnh – Trường THCS Lê Quý Đôn (phường Tô Hiệu, TP Sơn La), công tác chuẩn bị hạ tầng internet, đường truyền đã hoàn tất.

Ngoài ra, tỉnh thành lập các đoàn công tác tới dự, chung vui cùng thầy, trò tại các trường học trong ngày khai giảng. Sở GD&ĐT cũng ban hành văn bản hướng dẫn công tác chuẩn bị, thống nhất về khánh tiết và chương trình tổ chức, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa.

100% cán bộ quản lý, giáo viên toàn ngành đã tham gia đầy đủ các đợt bồi dưỡng chính trị và chuyên môn. Ảnh: Văn Ngọc

Đảm bảo điều kiện dạy học vùng khó khăn

Tính đến thời điểm này, 100% cán bộ quản lý, giáo viên toàn ngành đã tham gia đầy đủ các đợt bồi dưỡng chính trị và chuyên môn. Về tổ chức dạy học, nhiều trường đã triển khai dạy 2 buổi/ngày: 100% trường tiểu học, 100/225 trường THCS và 35/55 trường THPT đã đủ điều kiện. Các trường còn lại đang gấp rút bố trí để triển khai trong năm học này.

Phát biểu chỉ đạo tại hội cuộc họp công tác chuẩn bị cho năm học 2025-2026, ông Đặng Ngọc Hậu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Các sở, ngành, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau khai giảng; rà soát nhân lực, thiết bị để bảo đảm đường truyền thông suốt trong lễ khai giảng.

Các đại biểu tham dự cuộc họp chuẩn bị Lễ Khai giảng năm học 2025 - 2026. Ảnh: Lam Giang

Đồng thời, xây dựng phương án điều động, biệt phái giáo viên, triển khai dạy học trực tuyến nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nhất là ở những môn học còn thiếu giáo viên.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tiếp tục rà soát khó khăn, vướng mắc về cơ sở vật chất để đề xuất, bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục hoàn thành nhiệm vụ năm học 2025-2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Đây là năm đầu tiên tỉnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Vì vậy, việc tổ chức Lễ khai giảng không chỉ đảm bảo chu đáo, an toàn mà còn phải trở thành ngày hội của toàn dân, mang lại khí thế phấn khởi cho thầy, trò toàn tỉnh bước vào năm học mới.