Sơn La tăng cường tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sở Dân tộc và Tôn giáo Sơn La đổi mới phương thức tuyên truyền

Triển khai Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, góp phần thay đổi nhận thức và đời sống của người dân nơi vùng sâu, vùng xa.

Thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã xây dựng kế hoạch hàng năm, tập trung vào việc đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền. Các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức cho nhiều đối tượng, từ cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ xã, bản đến những người có uy tín trong cộng đồng.

Sở Dân tộc và Tôn giáo Sơn La tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Văn Ngọc

Điểm nổi bật là việc soạn thảo giáo trình và bài giảng đã được rút gọn, dễ hiểu, dễ tiếp thu, giúp người dân dễ dàng nắm bắt thông tin. Các giảng viên là những người có kinh nghiệm từ các ban ngành như Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cùng lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ. Ngoài ra, cơ quan còn in và phát hành tờ rơi với nội dung và hình ảnh sinh động, góp phần lan tỏa thông điệp rộng rãi đến các dân tộc thiểu số.

Từ năm 2021 đến 2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Tổ chức 25 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho công chức làm công tác dân tộc. Cung cấp thông tin cho 1.243 người có uy tín tại các bản đặc biệt khó khăn và xã khu vực III. Tổ chức 8 đoàn đại biểu là những người có uy tín tiêu biểu đi học tập kinh nghiệm tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Đông Bắc và Hà Nội, giúp họ mở rộng tầm nhìn và mang về những kiến thức quý báu.

Sở Dân tộc và Tôn giáo tập trung vào việc đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền. Ảnh: Văn Ngọc

Tổ chức 6 hội nghị tuyên truyền về đạo đức, lối sống trong gia đình với 297 người tham gia; 16 hội nghị về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống với sự tham gia của 1.367 đại biểu. Đối tượng tham gia bao gồm Bí thư, Trưởng bản, Ban công tác Mặt trận, đoàn thể và các hộ dân tại các xã. Tổ chức thành công hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác dân tộc, thu hút 212 thí sinh từ các huyện, thành phố, tạo sân chơi bổ ích và nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân.

Những kết quả này cho thấy sự nỗ lực và hiệu quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của vùng đồng bào dân tộc thiểu số.