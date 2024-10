Người dân bản Cà Đạc (Sơn La) mong muốn sớm có phương án di dời ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Cô giáo Mùi Thị Chanh, Điểm trường Mầm non bản Cà Đạc, xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Khoảng 1 tuần nay nước suối chảy xiết có nguy cơ sạt lở khu vực phòng lớp học, với sự hỗ trợ của nhân dân trong bản đã giúp chúng tôi di chuyển đồ đạc, trang thiết bị học tập lên nhà văn hóa bản. Hi vọng các cấp chính quyền có phương án an toàn để duy trì việc học tập và cho các em học sinh. Ảnh: Anh Đức