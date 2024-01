Ngành Nông nghiệp Sơn La đạt tăng trưởng

Ngày 10/1/2024, tại huyện Thuận Châu, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 ngành nông Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Clip: Nong nghiepTổng sản phẩm ngành Nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Sơn La tăng trưởng

Năm 2023 ngành nông Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La đã Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng xây dựng nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa lớn. Phát triển nền nông nghiệp thông minh, tuần hoàn, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.



Tổng sản phẩm ngành Nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La 8.832 tỷ đồng, tăng 5,48% so với năm 2022. Tổng sản phẩm ngành Nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh (giá HH): 16.627 tỷ đồng. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới: 65 xã, bằng 101,6% so với kế hoạch. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 98,0%, bằng 100% so với kế hoạch. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch: 40,2%, bằng 58,2% kế hoạch.

Tỷ lệ che phủ rừng: 47,5%, bằng 98,5% kế hoạch. Tổng diện tích cây hàng năm chủ yếu (mía, sắn, đậu tương) ước đạt 53.178 ha, giảm 7,1%. Đàn bò đạt 393.560 con, tăng 3,9% (Đàn bò thịt đạt 365.770 con, tăng 3,7%; Đàn bò sữa đạt 27.790 con, tăng 6,8%); Đàn trâu đạt 112.300 con, giảm 1,9%; Đàn lợn đạt 686.240 con, tăng 3,1%; Đàn gia cầm các loại đạt 7.960 nghìn con, tăng 2,4%.



Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 ngành nông Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Ngành Lâm nghiệp, diện tích rừng trồng mới tập trung: 3.040 ha. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.981 ha. Toàn tỉnh công nhận được 05 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gồm: 01 vùng chè, 01 vùng chăn nuôi bò sữa tại huyện Mộc Châu; 02 vùng cà phê, 01 vùng na tại huyện Mai Sơn với 3.184 hộ gia đình tham gia liên kết với 07 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Diện tích cây trồng áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt và các tiêu chuẩn tương đương đạt 2.714,1 ha, sản lượng 43.570,76 tấn/năm. Hiện nay trên địa bàn tỉnh cấp 294 mã số vùng trồng. Đến nay đã có 27 sản phẩm được cấp bảo hộ nhãn hiệu mang địa danh của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Toàn tỉnh có 65 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thành phố Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Tổng số sản phẩm OCOP: 110 sản phẩm. Toàn tỉnh có 850 hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, trên 30% hợp tác xã có ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước, nhà lưới, nhà kính, áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt.

Tổng số liên hiệp hợp tác xã: 6 liên hiệp hợp tác xã với tổng số hợp tác xã thành viên: 51 hợp tác xã. - Trên địa bàn tỉnh có 12 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó có 11 doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, bằng 91,7% tổng số doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về nhiệm vụ, giải phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới, định hướng phát triển cụm công nghiệp, giải pháp phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, xây dựng chi hội nghề nghiệp.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 ngành nông Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ảnh: Văn Ngọc

Ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phát triển bền vững

Trong năm tới, ngành Nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng xây dựng nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa lớn. Phát triển nền nông nghiệp thông minh, tuần hoàn, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt chủ trương phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn.



Tập trung chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đề án xây dựng Sơn La thành trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp. Đề án Thành lập khu nông nghiệp công nghệ cao Sơn La. ) Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; bản đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu. Tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.



Sản nông nghiệp tiêu biểu huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Sản nông nghiệp tiêu biểu huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Tăng cường quản lý, hướng dẫn, giám sát sản xuất tại các vùng sản xuất nông sản đã được cấp mã số vùng trồng và triển khai có hiệu quả Luật Trồng trọt. Quản lý, sử dụng hiệu quả chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể; hướng dẫn các các hợp tác xã, doanh nghiệp duy trì và phát triển nhãn hiệu đã được bảo hộ; hỗ trợ đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới; hỗ trợ đăng ký bảo hộ tại nước ngoài cho một số sản phẩm có tiềm năng.



Tiếp tục thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đầu tư vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các kênh tiêu thụ sản phẩm nông sản kết nối chặt chẽ theo chuỗi giá trị gia tăng sản xuất, thu mua, chế biến, bảo quản, tiêu thụ, đảm bảo lợi ích của các đối tượng tham gia dự án hoặc phương án hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản.



Tiếp tục chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ vào sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản nhất là các quy trình sản xuất nông nghiệp tốt. Xây dựng và phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp để khâu nối giữa nông dân và các doanh nghiệp, hình thành chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản.



Các đại biểu tham quan gian hàng nông nghiệp. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ghi nhận, đánh giá cáo những kết quả ngành Nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Sơn La đạt được trong năm 2023. Đồng thời phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị ngành Nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng xây dựng nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa lớn.



Phát triển nền nông nghiệp thông minh, tuần hoàn, hội nhập quốc tế; Liên kết sản xuất trong nông nghiệp; phát triển vốn rừng bền vững; Đẩy mạnh công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh đảm bảo đàn vật nuôi phát triển ổn định; Đẩy mạnh cấp mã vùng trồng, sản xuất nông nghiệp đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, xuất khẩu. Xây dựng thương hiệu, giữ vững các thương hiệu sản phẩm; Nghiên cứu, phát triển các loại giống cây trồng mới, cho giá trị kinh tế cao, đáp ứng thị thường...

Nhân dịp này, UBND tỉnh Sơn La đã trao bằng khen cho 15 tập thể, 37 cá nhân đa có thành tích trong phong trào thi đua "Doanh nghiệp HTX hộ gia đình và hộ nông dân tỉnh Sơn La sản xuất, kinh doanh, nông nghiệp giỏi năm 2023.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Văn Ngọc