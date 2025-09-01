Nâng cao hiểu biết pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao Sơn La

Đồng bào dân tộc thiểu số hiểu biết pháp luật để xây dựng bản làng

Xã Tô Múa (tỉnh Sơn La) là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Kinh, Mường,… Những năm qua, địa phương này đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân.

Cụ thể, Công an xã Tô Múa vừa tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Luật số 49/2019/QH14) được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 23/2023/QH15 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Tô Múa, tỉnh Sơn La. Ảnh: Anh Thiên

Hơn 70 đại biểu là Bí thư chi bộ, Ban Quản lý và Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và Nhân dân của 6 bản, tiểu khu: Pàn Ngùa, Trung tâm, Dạo, Mến, Liên Hưng, Lắc Mường đã được giới thiệu về những điểm mới trong Luật xuất cảnh, nhập cảnh.

Phân tích phương thức, thủ đoạn của các đối tượng tổ chức, môi giới, đưa dẫn người vượt biên trái phép và cảnh báo những hệ lụy để lại của các hành vi vi phạm trên lĩnh vực này.

Đông đảo người dân tham gia hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Tô Múa, tỉnh Sơn La. Ảnh: Anh Thiên

Đây là hoạt động thiết thực trong công tác tuyên truyền góp phần thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2025 của Công an xã và chỉ đạo của Công an tỉnh Sơn La về đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép.

Thông qua chương trình, đã góp phần tạo ra sự đồng thuận trong Nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác, không tiếp tay hoặc tham gia các hành vi xuất nhập cảnh trái phép, giữ gìn bình yên tại cơ sở.