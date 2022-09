Mùa khai giảng không còn "chênh vênh" với trẻ em vùng cao có hoàn cảnh đặc biệt

Hôm nay, học trò cả nước cùng hòa chung không khí khai giảng năm học mới và tại Sơn La cũng vậy. Những tuyến đường rực rỡ cờ hoa nơi phố núi, những đôi má ửng hồng, những lời ca, tiếng hát vang lên khắp những bản làng vùng cao chào mừng năm học mới.

Dang tay đỡ đầu để trẻ khó khăn có ngày khai giảng ấn tượng

Sơn La ngày đầu tháng 9, cái se lạnh như báo hiệu một mùa tựu trường đã tới. Như bao trẻ em trên cả nước, tại Sơn La có mùa khai giảng thật đặc biệt, mùa khai giảng không còn "chênh vênh".



5h30 sáng, xua tan bầu không khí tĩnh lặng như thường ngày, hôm nay những tiếng con trẻ ríu rít một khoảng không vang lên tại khu tập thể Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh. Bởi từ ngày 3/9, Công an tỉnh Sơn La tiếp tục đón 23 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa trên địa bàn toàn tỉnh về chăm sóc, nuôi dưỡng theo mô hình "Nuôi em".

Một chiếc ba lô, 02 bộ quần áo đồng phục, cùng những bộ quần áo mới; bút, sách mới là những món quà mà "bố mẹ nuôi" sắm cho các em. Cầm chiếc hộp bút màu hồng trên tay, em Lý Thị Sống (8 tuổi) ngắm nghía hộp bút xinh xắn không rời mắt. Đây là lần đầu tiên em có được những món quà như vậy từ khi em được tới trường. Tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của em mới thật xót xa. Nhà em có 5 anh, chị, em, Sông là con gái thứ tư, bố đi tù vì nghiện hút, mẹ mất khi em lên 5. Trong căn nhà dột nát 4 mùa mưa nắng, 5 chị em thân bọc lấy thân, chăm bẵm nhau qua những ngày giông bão.

Em Lý Thị Sông trong buổi khai giảng đầu tiên tại Trường Tiểu học Lò Văn Giá, TP Sơn La. ANTV Sơn La

Giống như Sông, em Lò Thị Diệp (13 tuổi) cũng có hoàn cảnh đáng thương giống như vậy. Những ngày tháng cũ, em sống cùng ông bà và anh trai trong căn nhà nhỏ ở bản Hua Pát, xã Chiềng En, huyện Sông Mã (Sơn La) bố mất khi Diệp mới một tuổi, mẹ bị kết án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cuộc sống của em bơ vơ như con nai của núi, của rừng, nhưng con nai thì vẫn lớn lên trong bầu sữa của mẹ đến khi đủ lớn thì mới thôi, còn em thì không. Trong suy nghĩ non nớt của đứa trẻ ấy chẳng thể nào nghĩ được rằng sẽ có một ngày em mất cả bố, cả mẹ, mọi thứ đến với em quá chóng vánh. Cứ thế, cuộc sống của em cứ thế trôi qua với bao sóng gió của cuộc đời. Ngày hôm nay, sau bao ngày nhọc nhằn, em có một buổi khai giảng đúng nghĩa tại trường THCS Chiềng An với quần áo mới và những món quà từ Công an tỉnh Sơn La.

Xuất phát từ tình yêu và những trăn trở dành cho trẻ em vùng cao, sau những chuyến công tác về cơ sở Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã có ý tưởng về việc đón các em về nuôi dưỡng, chăm sóc tại Công an tỉnh, để từ đây sẽ là bước đệm, tiếp tục xây nên những ước mơ của mình…

Công an Sơn La phát huy truyền thống của ngành

Trước đó vào năm 2021, Công an tỉnh đã triển khai nhận nuôi dưỡng, chăm sóc 4 em tại địa bàn huyện biên giới Sông Mã và TP Sơn La, đến nay các em đều mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi được thầy cô, bạn bè yêu mến. Đến nay, 27 em đã được nuôi dưỡng, chăm sóc đến khi các em 18 tuổi. Hôm nay các em dậy sớm, để bắt đầu cho một hành trình mới, hành trình của ước mơ, của hy vọng và những yêu thương.

Trao đổi với PV, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La chia sẻ: "Nhìn thấy những hoàn cảnh gia đình và trường hợp rất đáng thương và chúng tôi cũng thấy rằng các cháu cũng như là con của mình, nhìn thấy con của mình được sống bằng sự che chở, chăm sóc trong vòng tay của bố mẹ. Thế còn các cháu thì không có ai cả, chỉ biết trông chờ vào xã hội, những người xung quanh và chính quyền địa phương thôi. Đây cũng là thể hiện sự nhân văn, sự chia sẻ cộng đồng, trách nhiệm xã hội của lực lượng Công an".

Mùa khai giảng ấm áp trong vòng tay của “bố mẹ nuôi” và thầy cô giáo của các trẻ em được Công an Sơn La nuôi dưỡng, chăm sóc. Ảnh: ANTV Sơn La

Xúc động trước hoàn cảnh của các em và trước mô hình ý nghĩa trên, cô Cà Thị Hoản, Hiệu trưởng trường tiểu học Lò Văn Giá, TP Sơn La cho biết: Đây là một mô hình rất nhân văn và có ý nghĩa, góp phần giúp các em có hoàn cảnh khó khăn được tới lớp, được sống trong một môi trường đầy đủ về vật chất và tinh thần. Mong rằng thời gian tới sẽ có nhiều trường hợp khó khăn được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Công an tỉnh Sơn La, để các em học sinh vùng cao có những mùa khai giảng ý nghĩa và trở thành những công dân tốt, góp sức xây dựng bản làng quê hương tươi đẹp hơn.

Các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Công an tỉnh Sơn La nhận nuôi dưỡng, chăm sóc. Ảnh: ANTV Sơn La

Một mùa khai giảng năm học mới đã đến, mùa của những hy vọng về tương lai tươi sáng cho các em học sinh nơi vùng cao Tây Bắc - Sơn La. Mô hình "Nuôi em" của Công an tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đến từng bản làng vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nhất trên địa bàn toàn tỉnh, để từ đây "Nuôi em" sẽ là "đôi cánh" giúp các em viết tiếp những ước mơ, hoài bão của mình tại mái nhà thân thương mang tên - "Công an tỉnh Sơn La".