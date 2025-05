Giá tiêu có tuần giảm mạnh, điều gì đang xảy ra?

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (11/5)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 151.000 – 152.000 đồng/kg. Tính chung cả tuần, giá tiêu giảm từ 3.000 – 5.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 152.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 151.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 151.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 151.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 151.500 - 152.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay ổn định, tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 151.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (11/5)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia đi ngang với tiêu trắng, đi ngang với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil không đổi, tiêu Malaysia không đổi. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay không đổi, với tiêu trắng ở mức 9.700 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.323 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.918 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 11.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.700 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.800 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.700 USD/tấn.

Theo thống kê của Hiệp hội hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 4, Việt Nam đã xuất khẩu được 26.590 tấn hồ tiêu các loại. Trong đó, tiêu đen đạt 23.271 tấn, tiêu trắng đạt 3.319 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 184,1 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2024 lượng xuất khẩu chỉ tăng 1,3% nhưng giá trị tăng 58%.

Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen trong tháng 4 đạt 6.817 USD/tấn, tiêu trắng đạt 8.596 USD/tấn. Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam trong tháng 4 với lượng xuất đạt 6.404 tấn, tăng gần 46% so với tháng trước.

Tính đến hết tháng 4, Việt Nam đã xuất khẩu được 74.250 tấn hồ tiêu các loại; trong đó tiêu đen đạt 63.124 tấn, tiêu trắng đạt 11.126 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 510,6 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2024 lượng xuất khẩu giảm 10,6%. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu tăng đến 45%. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen đạt 6.749 USD/tấn, tăng 96% và tiêu trắng đạt 8.611 USD/tấn, tăng 73,8% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu Việt Nam gồm Mỹ với lượng xuất đạt 16.682 tấn, chiếm 22,5% nhưng vẫn giảm 26,7% so với cùng kỳ. Ấn Độ đứng thứ hai với 5.905 tấn, tăng 6,4% và chiếm 8 % thị phần. Xuất khẩu hồ tiêu sang UAE đạt 4.981 tấn, tăng 42,2% so với cùng kỳ; thị trường Đức nhập 4.952 tấn, giảm 9,7%; Trung Quốc nhập khẩu 3.371 tấn, tăng 94,4% so với cùng kỳ. Các thị trường xuất khẩu tiêu trắng hàng đầu là Trung Quốc, Đức, Mỹ…

Ở chiều ngược lại, tính đến hết tháng 4, Việt Nam đã nhập khẩu 15.374 tấn hồ tiêu các loại. Trong đó, tiêu đen nhập 11.750 tấn, tiêu trắng nhập 3.624 tấn. Kim ngạch nhập khẩu đạt 88,3 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2024 lượng nhập khẩu tăng 25,3%, kim ngạch tăng 104,8%.

Theo VPSA, sau khi Mỹ công bố mức thuế đối ứng, thị trường đang rất nhạy cảm với giá cả và hồ tiêu Việt Nam sẽ phải cạnh tranh rất khốc liệt với hồ tiêu của Brazil, Indonesia bởi mức thuế đối ứng của họ thấp hơn. Đây là thách thức lớn mà hồ tiêu Việt Nam phải đối diện trong dài hạn.

Các doanh nghiệp cần chủ động đa dạng hoá thị trường, tìm kiếm khách hàng mới ở các thị trường khác như châu Âu, châu Á, Trung Đông...