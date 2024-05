Với những kỳ nghỉ lễ dài ngày như 30/4-1/5, khu du lịch quốc gia Mộc Châu là điểm đến vô cùng hấp dẫn cho du khách khám phá và trải nghiệm. Giữa không gian thiên nhiên trong lành, du khách được hòa mình với cảnh vật nên thơ và mát dịu của núi rừng cao nguyên.

Điểm thu hút khách du lịch đến với Sơn La dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Cao nguyên Mộc Châu với khí hậu mát mẻ

Thời tiết mát mẻ, lộ trình thuận lợi, chị Oanh ở Thái Bình đã cùng gia đình di chuyển lên Mộc Châu trong kỳ nghỉ lễ dài kéo dài 5 ngày. Với cảnh quan thiên nhiên thoáng đãng, nhiều điểm du lịch hấp dẫn, Mộc Châu đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với gia đình chị Oanh cùng đông đảo du khách.



Chị Trần Thị Oanh, du khách đến từ thành phố Thái Bình chia sẻ: Tôi đã đến đây lần này là lần thứ tư nhưng mà tôi rất muốn đến nhiều lần nữa vì tôi thấy thời tiết ở đây rất là mát mẻ, không khí trong lành. Đặc biệt, thời tiết ở các tỉnh dưới xuôi rất nóng nực nhưng ở trên này không có giọt mồ hôi nào. Ở đây, người dân thân thiện, đồ ăn đặc biệt ngon.

Những đồi chè xanh bát ngát hấp dẫn du khách khi đến với Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Anh Đức

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn như rừng thông bản Áng, thác Dải Yếm, động Sơn Mộc Hương, đồi chè trái tim, thung lũng mận Nà Ka, các bản du lịch cộng đồng, đặc biệt là khu du lịch Mộc Châu Island với điểm nhấn là cầu kính Bạch Long đã thu hút lượng lớn du khách trong kỳ nghỉ lễ này.

Anh Nguyễn Minh Giang, du khách đến từ Thành phố Hải Dương chia sẻ: Thật là ấn tượng khi đặt chân lên đến đây, rất là hùng vĩ và được đầu tư quy mô lớn và bài bản. Ở đây thì thu hút được rất nhiều khách du lịch, đặc biệt là dịp nghỉ lễ như này, thực sự là rất là đông đúc".

Cầu kính Bạch Long thuộc khu du lịch Mộc Châu Island thu hút trên 14 nghìn du khách trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: Anh Đức

Mộc Châu - điểm đến hài lòng du khách

Để đáp ứng lượng khách tăng cao, huyện Mộc Châu đã chỉ đạo tăng cường lực lượng chức năng đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông tại các điểm tham quan du lịch; đồng thời tuyên truyền tới chủ các khu, điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ thực hiện tốt công tác đón khách, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đặc biệt là tạo thêm các sản phẩm du lịch mới, an toàn, hấp dẫn du khách.

Du khách thích thú với phong cảnh của khu du lịch quốc gia Mộc Châu (Sơn La). Ảnh: Anh Đức

Anh Hoàng Mạnh Duy, Phó GĐ khu du lịch Mộc Châu Island, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Đây là dịp lễ cao điểm của khu du lịch quốc gia Mộc Châu bởi vậy chúng tôi đã có những công tác chuẩn bị rất chu đáo cũng như bổ sung tăng cường nhân sự, tập huấn để có thể đáp ứng và phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, khu du lịch Mộc Châu Island của chúng tôi đã bổ sung thêm những sản phẩm mới như ra mắt vườn thú, khu chợ quê nhằm đáp ứng được nhu cầu tham quan trải nghiệm cũng như mua sắm các sản phẩm đặc sản của cao nguyên Mộc Châu.

Nhiều sự kiện văn hoá du lịch tại các điểm du lịch cũng được tổ chức trong những ngày này, mang đến cho du khách một kỳ nghỉ lễ ấn tượng, hấp dẫn khi đến với cao nguyên xanh.

Ảnh: Anh Đức