Tết đang đến rất gần và những chuyến xe chở đào cứ thế nối tiếp nhau xuôi ngược mang theo hi vọng về một năm mới may mắn và nhiều tài lộc; những chuyến xe ấy cũng mang theo kỳ vọng của người trồng đào Mộc Châu về một năm may mắn tốt lành, gặt hái thật nhiều thành công.