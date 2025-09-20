Lý do bạn nên uống thứ nước ép màu xanh này, tiêu hóa tốt, giảm cân, thải độc gan, tóc lại còn mượt như ý

Lý do bạn nên uống nước ép đu đủ xanh trong mùa hè

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn nguồn trang Doctor NDTV cho biết, nước ép đu đủ xanh là nguồn cung cấp dồi dào các chất dinh dưỡng và enzyme thiết yếu, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Dưới đây là 7 lợi ích của nước ép đu đủ xanh với sức khoẻ:

Cải thiện tiêu hoá

Nhờ enzyme papain, nước ép đu đủ xanh giúp phân huỷ protein, hỗ trợ tiêu hoá dễ dàng hơn.

Thúc đẩy giảm cân

Ít calo, nhiều chất xơ, nước ép đu đủ xanh giúp bạn cảm thấy no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Tăng cường miễn dịch

Vitamin A và C trong đu đủ xanh giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật.

Giải độc gan

Các enzyme trong đu đủ xanh giúp làm sạch gan, thúc đẩy sức khoẻ tổng thể.

Uống nước ép đu đủ xanh rất tốt trong mùa hè

Điều hòa lượng đường trong máu

Đu đủ xanh chứa các hợp chất hoạt tính sinh học như flavonoid giúp cải thiện độ nhạy insulin và giảm căng thẳng oxy hóa ở tuyến tụy giúp hỗ trợ kiểm soát bệnh đái tháo đường.

Thúc đẩy mọc tóc

Các chất dinh dưỡng trong nước ép đu đủ xanh có thể củng cố nang tóc và thúc đẩy sự phát triển của tóc khỏe mạnh. Nếu sử dụng thường xuyên sẽ giúp mái tóc bóng mượt hơn, dày hơn. Không chỉ thế, khi dùng thoa tại chỗ có thể giúp chống lại gàu và các tình trạng da đầu khác.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Nước ép đu đủ xanh là thức uống tốt cho tim, giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) đồng thời tăng cholesterol tốt (HDL).

Các chất chống oxy hóa và hàm lượng kali trong nước ép đu đủ xanh cũng điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim như đột quỵ và xơ vữa động mạch.

Cách làm nước ép đu đủ xanh

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BS. Nguyễn Yên Thao hướng dẫn cách làm nước ép đu đủ xanh như sau:

- Ép đu đủ xanh bằng máy ép trái cây để dễ uống hơn, có thể thêm một ít mật ong vào và khuấy đều.

- Để tăng thêm hương vị và lợi ích, có thể thêm một vài lát chanh hoặc một chút nước cốt chanh, hoặc xay cùng một mẩu nghệ nhỏ.

- Nếu muốn làm sinh tố, có thể xay đu đủ xanh cùng với sữa tươi không đường thay vì nước lọc.

Lưu ý khi sử dụng

Uống ngay sau khi chế biến vì nước ép tươi sẽ giữ được nhiều dưỡng chất nhất. Để lâu có thể làm giảm lượng vitamin và enzyme. Khi bắt đầu uống, có thể dùng một lượng nhỏ (khoảng 1 -2 thìa canh mỗi ngày) và tăng dần.

Nếu có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng và tham khảo ý kiến về lượng dùng phù hợp. Không uống khi bụng đói, tốt nhất nên uống sau bữa ăn khoảng 30 phút đến 2 - 3 tiếng, có thể uống 2 - 3 lần mỗi tuần để đạt hiệu quả tốt nhất.







